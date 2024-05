Operazione anti spaccio. Trovati quasi due chili di droga nascosti in camera da letto

di Valentina Reggiani

Il via vai era stato notato da un po’ nella bassa, a Finale Emilia. E proprio per questo motivo erano scattate le attività di osservazione da parte degli agenti della squadra mobile. Domenica i poliziotti hanno effettivamente scoperto il perchè di quegli spostamenti sospetti, beccando un ‘pesce grosso’ dello spaccio e così pure il suo complice. Sono finiti in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti due marocchini, regolari sul territorio di 50 e 58 anni, domiciliati nel ferrarese. Ad arrestarli, domenica, sono stati appunto gli agenti della squadra mobile di Modena. Inizialmente i poliziotti hanno intercettato un’auto con a bordo uno dei due connazionali: il loro intuito li ha condotti nella direzione giusta, ovvero verso il conducente che si aggirava a Finale Emilia guardandosi attorno, come se attendesse qualcuno. Una volta fermato gli agenti hanno così potuto appurare come il marocchino, in auto, nascondesse 186 grammi di polvere bianca. L’uomo è stato fermato e, a quel punto, i poliziotti hanno fatto irruzione nella sua abitazione del ferrarese. Una volta dentro gli agenti hanno trovato però un secondo marocchino, inquilino dell’automobilista che si è mostrato piuttosto agitato. E’ così scattata la perquisizione domiciliare che ha portato gli agenti al rinvenimento, in camera da letto di ulteriori 900 grammi di cocaina purissima e di oltre e 900 grammi di hashish. Non solo: l’attività di spaccio è stata confermata anche dall’ ‘oggettistica’ presente in casa: bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento delle dosi, oltre 1200 euro in contanti. Altri 2500, invece, erano stati rinvenuti in auto. I due sono stati quindi arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotti in carcere: uno a Modena e l’altro a Ferrara.

Le indagini della squadra mobile, però, non sono terminate. Infatti pare che proprio nella bassa modenese, al confine col ferrarese vi sia una sorta di crocevia dello spaccio. Un grosso giro di polvere bianca purissima e i due marocchini arrestati potrebbero essere solo gli ultimi ‘anelli’ di una ben più lunga catena. Vi sarebbe all’opera infatti una ben più ampia organizzazione, dedita allo spaccio di cocaina soprattutto tra i giovani della bassa modenese. Una ‘rete’ di narcotrafficanti su cui ora sono in corso delicate indagini al fine di stroncare la vendita di sostanze stupefacenti per le quali, purtroppo, la richiesta pare essere negli ultimi mesi in pericoloso aumento.