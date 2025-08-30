Operazione contenimento. Parte la caccia ai cinghiali: "Portano la peste suina"

Da lunedì prossimo, primo settembre, in dieci Comuni del territorio provinciale di Modena sarà consentita la caccia al cinghiale, per contrastare la diffusione della peste suina africana, come previsto dall’ordinanza numero 4/2025 del Commissario straordinario Peste Suina Africana, in vigore dall’ 1 settembre 2025 all’1 febbraio 2026. I territori interessati sono quelli di Riolunato, Palagano, Lama Mocogno, Montecreto, Fiumalbo, Pievepelago, Frassinoro, Montefiorino, Polinago e Prignano.

In particolare la Polizia provinciale fa sapere che "l’anticipo della caccia al cinghiale in forma collettiva sarà applicato nei soli distretti (o Unità di gestione -UDG-) individuati nella ordinanza del Commissario Straordinario PSA: ATC MO3 3C Riolunato, 4E Palagano,5G Lama Mocogno, 6H Montecreto Lama Mocogno, 7L Fiumalbo, 8M Pievepelago-Frassinoro, 9N Montefiorino-Frassinoro e ATC MO2: 5E Polinago, 7G Prignano. Per quanto attiene alle modalità organizzative del prelievo venatorio del cinghiale si seguiranno le stesse forme previste dal vigente calendario venatorio anticipate al 1 settembre 2025".

La Provincia fa sapere che le zone interessate all’attività di prelievo venatorio del cinghiale in forma collettiva, saranno debitamente segnalate ed evidenziate con apposita segnaletica per garantire la corretta individuazione dell’area oggetto dell’intervento e il cacciatore interessato al prelievo venatorio del cinghiale potrà esercitare un massimo di tre giornate di caccia a settimana.

Inoltre, dove è consentita l’attività venatoria in svolgimento non è permessa l’attività di addestramento cani (come disposto dal calendario venatorio vigente all’articolo 7.4). La polizia provinciale sottolinea poi che "queste sono le principali novità previste dalla nuova ordinanza 4/2025 del Commissario straordinario nell’ambito delle azioni di contenimento dell’epidemia di PSA legate alla riduzione del numero di cinghiali in Provincia di Modena. Il cinghiale è un portatore del virus che a sua volta può ammalarsi e contribuire alla diffusione del virus. E’ in essere uno sforzo corale e sinergico, attuato da Polizia Provinciale, dalla USL, dagli ATC MO 2 e MO 3 per rendere cogente ogni utile misura di contenimento del cinghiale affinché il nostro territorio continui a rimanere indenne dalla PSA".

La Regione Emilia-Romagna, per contribuire alla soluzione del problema, ha istituto il numero telefonico 051 6092124 per segnalare ai servizi veterinari dell’Ausl un cinghiale morto o i resti del cinghiale stesso (la sua carcassa, oppure le ossa) chiamando il numero telefonico. Per maggiori informazioni, consultare il sito regionale https://salute.regione.emilia-romagna.it/pestesuinaafricana/