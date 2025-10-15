Operazione da record . Una protesi in titanio al posto dello sterno

Un’operazione durata otto ore e una protesi in titanio costruita appositamente per la paziente: quello portato a termine all’Ospedale di Baggiovara è il terzo intervento chirurgico di sostituzione quasi completa dello sterno in Italia, pochissimi sono quelli eseguiti in Europa.

L’intervento è stato effettuato su una paziente di 68 anni, affetta da metastasi da carcinoma ovarico, già seguita dal reparto oncologico di Modena. Un lavoro di collaborazione multidisciplinare, che ha visto coinvolti i reparti di Chirurgia Toracica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Anestesia e Oncologia. "Parliamo di una congiunzione di tecnologie innovative – spiega Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – il nostro obiettivo è quello di offrire e sperimentare soluzioni a problemi che fino a poco tempo fa non ne avevano".

"La progettazione tridimensionale della protesi sternale in titanio e la gestione coordinata delle fasi resettiva e ricostruttiva – rimarca Michele Zoli, presidente della facoltà di medicina e chirurgia di Unimore – confermano la solidità del modello ospedaliero-universitario modenese, in cui ricerca e pratica clinica procedono in modo congiunto. Come Università siamo orgogliosi di un risultato che testimonia la qualità del lavoro dei nostri docenti e la piena efficacia della collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena".

L’intervento è stato svolto dal professor Luigi Filosso (nella foto), con la collaborazione del professor Massimo Pinelli, direttore della Chirurgia plastica e ricostruttiva. Alla paziente era stato diagnosticato nel 2006 un tumore ovarico, operato e a cui seguì un percorso di chemioterapia. Si tratta di un caso unico: dopo una seconda recidiva – la prima risaliva al 2009 – alla paziente è stato proposto l’impianto di una protesi. I chirurghi plastici hanno iniziato a isolare il muscolo gran dorsale, a seguire i chirurghi toracici sono intervenuti per la parte resettiva dell’intervento.

"L’ospedale di Baggiovara – illustra il professor Filosso – è un’avanguardia del panorama internazionale. Un grazie a tutto il personale che si è messo in gioco per portare al successo questo delicatissimo intervento".

Si è trattato "di una situazione unica che è stata affrontata in maniera originale ed efficace grazie a competenze chirurgiche di primo piano. La paziente, aveva un tumore raro (circa 1 caso su 10 tumori ovarici) e generalmente meno aggressivo rispetto alle forme dette di alto grado, più comuni. Tuttavia, ha un difetto, ovvero risponde relativamente poco alla chemioterapia; per cui la chirurgia resta fondamentale sia al momento della diagnosi sia in caso di recidiva. Per questo anche in questa fase – ha sottolineato Sabbatini – è stata scelta una strategia mirata all’asportazione della lesione sternale, unica sede di malattia evidenziata. "È stato necessario – ha raccontato Pinelli – ricostruire l’intera parete anteriore del torace con ripristino della meccanica respiratoria, per questo motivo è stata realizzata in Spagna una protesi su misura per lei".

Sintonia e organizzazione sono stati elementi fondamentali per la buona riuscita della delicatissima operazione. "Questo intervento chirurgico è motivo di grande orgoglio per la città – sottolinea Francesca Maletti, vicesindaca e assessora alla Sanità del Comune – il servizio dell’Ospedale Civile di Baggiovara si conferma di altissimo livello".

Tranquillità, sicurezza e fiducia sono stati elementi decisivi che hanno permesso di portare a termine l’intervento senza alcuna complicazione. La Divisione Universitaria di Chirurgia Toracica di Baggiovara aveva effettuato un intervento simile già un anno fa: si trattava di un intervento di asportazione e ricostruzione sternale con questa tecnica, ma per quest’ultimo intervento la porzione di sterno asportata è stata maggiore, il tumore era molto più invasivo e le difficoltà tecniche sono state di gran lunga maggiori. "Quando mi è stata fatta la proposta ho accettato subito – le parole della paziente – grazie a tutti: mi avete salvato la vita". La paziente è tornata a svolgere le sue attività quotidiane e continuerà il percorso terapeutico previsto dai medici.