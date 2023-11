"Opere d’arte e oggetti preziosi in mostra. Nel segno di Leonardo"

"Il progetto nasce dallo sforzo privato di diverse aziende, per divulgare l’importanza della valorizzazione dei beni preziosi che possediamo e che ci distinguono in tutto il mondo". Samuele Bisi, titolare, insieme alla sorella Daniela, della storica gioielleria ‘Bisi Gioielli DSB srl’ di corso Cabassi, e presidente dell’associazione culturale ‘Leonardo 500 opere preziose’, nata nel 2022 per la rivalutazione delle opere preziose, così introduce l’evento di domani organizzato a Palazzo Foresti alle 16. "Durante l’evento - spiega Bisi - verranno presentati progetti dei nostri partners inerenti a Leonardo da Vinci o al nostro Rinascimento, inoltre saranno esposte opere di artisti e oggetti da collezioni private; infine verrà presentato il terzo volume dell’associazione per il 2023 intitolato ‘Parco della Pace’, che è anche il filo conduttore dell’evento stesso". Da quest’anno faranno parte delle nuove attività dell’associazione anche ‘I viaggi di Leonardo’ e ‘Le cene di Leonardo’ realizzate e interpretate dai cuochi dell’associazione ufficiale che parteciperà alle olimpiadi di Stoccarda nel febbraio 2024. "L’associazione -spiega il presidente - nasce dallo spirito di resilienza e dall’unione di intenti di un gruppo di aziende e professionisti che operano nel settore delle opere preziose. Nell’opera di circa 250 pagine ho racchiuso anni di incontri e relazioni personali, centinaia di ricerche e studi storici di quadri, gioielli e opere preziose in generale, dei nostri territori, seguendo il filo conduttore di Leonardo Da Vinci, ma anche approfondimenti sugli strumenti tecnologici da abbinare alle valutazioni e certificazioni che si richiedono, riuscendo a dare maggiori garanzie e per conservarne dati e documenti".

m.s.c.