"Opere pubbliche e sicurezza le nostre priorità"

"In questi cinque anni abbiamo avviato tanti progetti ancora da concludere, ma dobbiamo continuare a lavorare per portarli a termine". Quattro giorni dopo il via libera alla sua candidatura a sindaco di Sassuolo per la coalizione di centrodestra, prima uscita ‘pubblica’ da candidato per Gian Francesco Menani, che affida alla sua pagina facebook le prime anticipazioni sul programma al quale lavorerà da qui a giugno, sottolineandone la sostanziale continuità con quanto fatto nel quinquennio.

"Nel corso del quale – dice – abbiamo avviato una quindicina di grandi opere pubbliche. I fondi intercettati dal Pnrr ci hanno permesso di dare gambe a diversi progetti e se è vero che, come sostengono le opposizioni, quelle risorse non sono nostre ma ce le hanno date, è altrettanto vero che avere individuato, e in tempi rapidi, come e dove investirle va a merito di questa amministrazione".

Rispetto alla quale, quella che governerà Sassuolo, se eletta, per i prossimi 5 anni, non differirà troppo nella composizione – il ‘civico’ Francesco Macchioni ha già annunciato che correrà da solo – dal momento che, anche se non senza mugugni, l’asse Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia andrà comunque a ricompattarsi con l’obiettivo di battere quello che sarebbe un record per Sassuolo, ovvero due legislature consecutive con il centrodestra al potere. "Qualsiasi dissapore ci sia stato in seno al centrodestra sassolese, è stato risolto al tavolo nazionale", aveva detto Menani appena incassato il via libera, e in questi giorni, per lui, si tratta di mettere mano al programma. Tra le urgenze, confermato che "si procederà alla messa in sicurezza del ponte della Veggia, opera che comporta un investimento totale di oltre 7 milioni", Menani tuttavia non si sbilancia dal momento che, aggiunge, "il programma andrà condiviso, giustamente, con tutte le forze alleate che sostengono la mia candidatura". Ma fa capire come non si prescinderà da punti qualificanti che del resto hanno caratterizzato anche l’azione di governo di questi ultimi cinque anni. "Da una parte continueremo ad investire sulla sicurezza, dal momento – dice il sindaco uscente – che il nostro impegno è stato premiato dai dati, che parlano di furti in diminuzione del 50% e di situazione in generale migliorata".

Dall’altra, aggiunge il candidato sindaco, "oltre al proseguimento del programma di realizzazione di opere pubbliche, si tratterà di dare ulteriore impulso alle politiche ambientali e soprattutto a quelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle quali, come Amministrazione, abbiamo destinato particolare impegno e risorse importanti".

