Opoku va a completare il Terre. Ermeni ritorna al San Felice

Non si ferma il mercato dei dilettanti. In Eccellenza al Terre di Castelli ecco l’attaccante 2005 Benedict Opoku (nella foto), ex Cognentese che arriva dal Formigine e dovrebbe essere in Juniores, poi aggregabile anche alla prima squadra di Domizzi. In Promozione lo United Carpi ha ancora in prova il centrocampista 2005 Nicola Pellacani, ex Sassuolo e Solierese, e con lui anche l’attaccante 2002 Majri Meher, ex Castelfranco e Vignolese, che era nei biancazzurri che 2 anni fa vinsero la Prima categoria, decisivo con una tripletta fra l’altro nei quarti di finale playoff con la Casalese ai supplementari. Meher ha segnato una doppietta nell’amichevole vinta dalla squadra di Greco 4-0 con la Vis San Prospero (gli altri due gol di Jocic), mentre sempre lo United sta per tesserare anche Mehdi Elatachi, attaccante 2005 che dopo gli 8 gol dell’anno scorso era andato per qualche mese in prova al Sasso Marconi in D. Novità anche al San Felice che ha tesserato il difensore Francesco Ermeni (2005), che era già coi giallorossi nella passata stagione ed ex Possidiese. Infine il Montombraro ha ingaggiato il portiere Giacomo Guerrieri, ex Castelfranco classe 2005.

Amichevoli. Polinago-Real Dragone 3-1 (Giannini 2, Ferrari, Caminati), Falkgalileo-Sanmichelese 1-2 (doppietta di Peddis), Carpine-Campagnola 0-3 (Rivi 2, Montanari), Smile-Solignano 0-3 (Faella, Montorsi J. e un autogol), Madonnina-Castelnuovo 3-2 (La Morgia, Cotella e Russelli per i locali, Cheli e Meglioli per gli ospiti), Junior Finale-V. LibertasArgile 3-2 (Azzouzi, Tafuri e Gallerani).

Stasera. Grande serata di calcio allo stadio "Bergamini" di San Felice col triangolare Primavera: alle 20 Parma-Mantova, alle 21 Parma-Spal e alle 22 Spal-Mantova, in funzione lo stand gastronomico.

d.s.