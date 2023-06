Opportunità per i disabili nel centro che crea lavoro

Si chiama "Arcobaleno" e forse vuole rappresentare un segnale di speranza per tante persone con disabilità, restituendo loro una prospettiva di vita autonoma. E’ il nome scelto per il Centro Socio Occupazionale promosso da Asp, l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona dell’Area Nord, che è stato inaugurato ieri a San Possidonio in via Martiri 14, nei locali fino al 2003 occupati dal vecchio Municipio, una struttura prospiciente al Parco Rudi. Il Centro è un servizio rivolto a persone con disabilità che per la loro fragilità faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di dare un’occasione di formazione e crescita educativa e occupazionale. Oggi sono 24 le persone che si avvalgono delle opportunità messe in campo dal centro. I frequentatori sono seguiti da una equipe, coordinata da Giuseppina Russo, che opera su commissione, per le ditte che lo richiedono, adattandosi alle diverse richieste pur mantenendo alta l’attenzione alla particolarità degli utenti.

Oltre alle commesse esterne il Centro "Arcobaleno" promuove anche progetti artigianali utilizzando diversi materiali, lavorati a mano facendo leva sulle diverse abilità delle persone che frequentano il servizio. Grande soddisfazione per la nuova sede è stata espressa dal presidente Asp Stefano Paltrinieri. "Praticamente la nuova sede – spiega Paltrinieri – riunisce e accorpa i due centri di Mirandola e Finale. Ringrazio il comune di San Possidonio e comunque tutti i 9 sindaci dei comuni soci di Asp per aver condiviso e scelto questa opportunità insieme a noi. I ragazzi e le famiglie sono entusiasti e credo che la sede, oltre ad essere funzionale e accogliente, dia anche l’opportunità di dialogare con l’esterno attraverso il grande parco pubblico che abbraccia le luminose vetrate". Tante le realtà che hanno accettato l’invito a rendere particolare e partecipato un evento ricco di spunti e riflessioni grazie alla presenza dell’ortopedagogista belga Bert Pichal. Il momento dell’inaugurazione è stato preceduto dai saluti del sindaco Carlo Casari che ha manifestato soddisfazione per "avere sul territorio un servizio d’Unione".

Alberto Greco