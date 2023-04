Opportunità per otto ragazzi Studiano da programmatori col contratto di apprendistato

È iniziato ieri ‘Full Stack Development Java’, il corso di academy aziendale di Ifoa grazie al quale 8 studenti modenesi under 25 in un anno diventeranno programmatori informatici. Con una particolarità: sin dal primo giorno tra i banchi, ovvero ieri, i ragazzi sono assunti con contratto di apprendistato di primo livello dalle due aziende It di Modena, Quix Srl e Iungo Spa, che hanno finanziato le loro borse di studio. L’obiettivo è duplice: portare in Italia un modello di formazione duale (studente e lavoratore) ispirato al sistema scuola tedesco e inserire nel mondo del lavoro giovani studenti che vogliono fare esperienza nel settore sempre più strategico degli approvvigionamenti. Iungo è una piattaforma di supply chain collaboration in cloud nata come spin-off della facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, mentre Quix è una società di consulenza tecnologica che si occupa di portare la trasformazione digitale nelle aziende e garantirne lo sviluppo. "Noi – spiega Alessandra Sportelli, capo risorse umane Iungo – abbiamo deciso di investire sulle risorse del nostro territorio, risorse giovani che non avevano ancora trovato la loro strada. Abbiamo deciso di formarle per poter insieme dare a questi giovani un lavoro che in questo momento è particolarmente richiesto sul nostro mercato e nel contempo per dotare le aziende di queste risorse fondamentali, difficilmente reperibili. L’idea di lavorare insieme a un ente formativo come Ifoa va proprio nella direzione di questa idea di formazione continua". "Abbiamo intrapreso questo percorso insieme a un’altra azienda – aggiunge Giulia Paganini, responsabile delle risorse umane Quix – proprio per cercare di dare più possibilità a entrambe. L’idea era quella di unire le forze, ma credere anche nel potenziale dei giovani di oggi. C’è voglia di dare fiducia e di cercare di costruire un percorso insieme per il loro futuro e per quello dell’azienda. Ad oggi stiamo facendo davvero fatica a trovare candidati con le competenze giuste per il nostro settore per cui vogliamo credere nei ragazzi e nelle loro potenzialità". "Ho trovato la sponsorizzazione del corso su Facebook – racconta una delle due ragazze selezionate, Giulia Di Vita, di 24 anni – L’ultimo giorno disponibile mi sono iscritta ed entro un mese sono stata confermata. Siamo in 8 su quasi 50 candidati, la selezione si è basata su test attitudinali, anche specifici e tecnici, e due colloqui con le aziende. Prima ho fatto due anni di informatica, dopo il liceo, e adesso sono al terzo anno di economia aziendale. Dal corso mi aspetto di poter imparare nuove competenze e di poter crescere lavorativamente parlando. Ma anche che possa continuare dopo quest’anno il rapporto con queste aziende, è una grande opportunità". Anche Amintoj Singh ha 24 anni ed è uno degli 8 selezionati per questa esperienza: "L’anno scorso ho frequentato un corso di sviluppo web, che ho finito a dicembre e nello stesso momento ho scoperto di questo progetto tramite le pubblicità di Ifoa e fortunatamente sono stato scelto. Mi aspetto di imparare tanto, è un argomento che mi interessa molto. È bello anche che oggi sia il nostro primo giorno di lavoro, non pensavo di essere assunto subito dal primo giorno in aula. È molto motivante".

Sofia Silingardi