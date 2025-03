Opposizioni all’attacco: "Bilancio iniquo e dannoso"

Il gruppo Fratelli d’Italia ha aperto il dibattito per le opposizioni, con Daniela Dondi: "Questo bilancio non può essere condiviso né nei numeri né nella sua filosofia". La consigliera ha puntualizzato che "il Governo si è trovato ad affrontare un bilancio nazionale in passivo, anche perché, a livello locale, in passato si è sempre speso senza regole". Elisa Rossini ricorda che "come gruppo abbiamo tentato di verificare nel dettaglio le voci di spesa corrente, per verificare dove effettivamente le risorse vengono spese e dove effettuare tagli, ma questo dettaglio nella manovra manca". Ha parlato di "documento insignificante rispetto all’emendamento sulla sicurezza" Luca Negrini che ha sottolineato come il suo gruppo abbia presentato alcuni emendamenti sul tema, tra i quali uno per dotare la Polizia locale del Taser che, ha detto il consigliere, "è un’arma di difesa, non di offesa. Mi domando come sia possibile che, nonostante il decreto milleproroghe consenta anche ai comuni più piccoli di utilizzarlo, che l’amministrazione comunale di Modena non li utilizzi". Ferdinando Pulitanò ha parlato di "una città morta dal punto di vista culturale" definendosi inoltre "deluso dalla scelta di tartassare il ceto medio". Per Maria Grazia Modena (Modena per Modena) "la proposta di Bilancio evidenzia diffusi aspetti critici della città e del suo sistema amministrativo, con uno scollamento tra giunta Mezzetti e il Pd: si punta il dito contro il Governo ma ci sono anche implicazioni della politica regionale e cittadina". Per Giovanni Bertoldi (Lega Modena), "quello che sorprende è il conformismo di associazioni e sindacati, che non hanno alzato la voce. Se gli unici a farlo sono quelli dell’opposizione e Sandrone abbiamo un problema. "Siamo di fronte ad una manovra profondamente iniqua e dannosa – ha detto Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia, in foto) nel suo intervento – soprattutto per quella fascia della popolazione che dovrebbe essere aiutata per non scivolare verso la fascia della povertà. Dal bilancio emerge chiaramente il grande flusso di denaro finito a finanziare progetti di edilizia sociale che non portano sviluppo, ma molto spesso danno economico e degrado". Anticipando il voto di astensione, Katia Parisi (Modena civica) ha rilevato come "l’aumento delle tasse pesa sui cittadini in una situazione in cui molti nuclei vivono situazioni di difficoltà e produrrà un gettito irrisorio nel bilancio comunale".