"Ora abbattiamo commissioni e costi fissi"

Giusto che i pagamenti elettronici prendano piede. Ma gli oneri per i commercianti vanno abbassati. Così la pensa la Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Modena, Catia Fornari:

"L’aumento delle transazioni digitali pone la necessità di ridurre il costo della moneta elettronica che tra commissioni, spese per utilizzo e installazione dei Pos, carte e bancomat costano agli esercenti già oltre 5 miliardi l’anno. Una stangata destinata ad aumentare con l’incremento del valore complessivo dei pagamenti su carta e bancomat, visto che le commissioni hanno un costo percentuale sulla transazione. È quindi necessario ridurre gli oneri per accettare la moneta elettronica, in particolare per i piccoli esercenti". Il dato di Modena – dice Alberto Crepaldi, Segretario generale di Confcommercio Modena – conferma un trend di crescita notevole nell’utilizzo della cosiddetta moneta elettronica, che tutti i nostri pubblici esercizi associati rilevano da anni. Restano però costi bancari ingiustificabili, solo in minima parte attenuati dal credito di imposta del 30% sulle commissioni pagate da Partite IVA e imprese con fatturato fino a 400.0000 euro. Le commissioni, in particolare quelle legate ai circuiti delle carte di credito, continuano a rimanere immotivatamente alte, ma poi ci sono una serie di costi bancari ingiustificabili posti a carico delle imprese. Occorre abbattere commissioni e costi impropri, che non possono rimanere a carico delle imprese oltre che dei consumatori".

"Anche nella nostra attività nel post covid abbiamo assistito a un cambio di tendenza – dice Alessio Vandelli dela Cna – prima della pandemia più o meno il 40% dei clienti pagava con POS mentre il restante in contanti, oggi le percentuali sono invertite. Credo che il dato di Modena voglia dire che le attività modenesi siano maggiormente in grado di adattarsi ai cambiamenti rispetto ad altre province, a volte anche semplicemente per questioni di mercato. Anche da parte delle banche ci vorrebbe un ulteriore passo in avanti a proposito dei costi fissi derivati dall’utilizzo dei pagamenti elettronici a carico dei gestori: abbassarli farebbe cambiare idea anche ai più recidivi".