"Ora giochiamo alla pari, non è finita"

Perdere così non è mai bello, e la rabbia è percepibile nelle parole di coach Alberto Giuliani al termine di un match tiratissimo. L’analisi però parte dall’aspetto tecnico-tattico: "Ci è mancata un po’ di lucidità sulle palle più importanti, soprattutto in attacco quando abbiamo regalato su palla alta, senza tenerci la palla su punteggi che potevano fare la differenza. Non l’abbiamo messa giù. Il grande rammarico è proprio quello di non aver regalato a un PalaPanini caldissimo la gioia di essere sicuro di rivedere un’altra partita contro Trento, volevamo farlo. Però ci stiamo avvicinando e giocare a questo livello ci fa bene per colmare il gap che abbiamo dalle altre squadre, io credo fortemente che possiamo risalire a Trento domenica e giocare un match sulla stessa falsariga di questo". L’accento poi si sposta di nuovo sulla continuità tanto invocata in stagione: "Manca ancora. Avete visto Brehme? È entrato e a muro prendeva tutto, era tentacolare, poi siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Bisogna lavorare, l’unico segreto per avere continuità è il lavoro, la dimostrazione che il lavoro paga in questa gara 2. Dobbiamo insistere". E la testa, la psicologia: essere andati così vicino al successo e aver perso può essere una mazzata? "Posso dire una parolaccia: aver perso ci tira il cu**. Questa sensazione bisogna trasformarla in cattiveria, in agonismo, per poi tornare a Trento e giocare la nostra pallavolo. Ovviamente in questo enorme rammarico c’è anche il fatto di esserci incagliati in una rotazione, la P1, dove abbiamo uno schiacciatore di posto quattro e non un opposto a schiacciare nella sua zona". Tra i quasi eroi di giornata spicca Anton Brehme. Il centrale ha messo a terra 6 muri, attaccando col 100%: "Siamo anche stati sfortunati – il commento del tedesco – ma siamo cresciuti tanto. Manca veramente poco e sono sicuro che a Trento possiamo giocare come oggi e giocarci le nostre carte per portare la serie a gara 4. è stata la nostra miglior partita in stagione".

Fabio Soli. Gongola invece il coach di Trento: "Questa squadra, la mia, ha un cuore enorme. Lo dimostra come ha saputo far tesoro dell’esperienza avuta qui nel match di andata in regular season, perso male, e ha saputo ritrovarsi in una situazione di enorme difficoltà, ovvero l’assenza di Sbertoli. È innegabile che non averlo ci porti via alcuni punti di riferimento, soprattutto in posto quattro. Sapevamo che vincere al PalaPanini non sarebbe stato un compito per un gruppo qualsiasi, siamo riusciti a farlo anche con qualche individualità".

a.t.