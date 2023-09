"Ora siamo comunità amica delle demenze"

Supportare le persone con demenza e i loro familiari, promuoverne l’inclusione e la partecipazione sociale, superare lo stigma, attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità. Questi gli obiettivi del network ‘Dementia Friendly Community’, di cui Carpi è entrata a fare parte, avviando così il proprio percorso per diventare ‘città amica delle persone con demenza’.

L’iniziativa è stata presentata dagli enti promotori del tavolo ‘DFC’, Azienda USL di Modena, Comune di Carpi, Azienda Servizi alla Persona-ASP Unione Terre d’Argine, GAFA e Federfarma Modena. Con Carpi salgono a dieci le comunità che hanno aderito all’iniziativa in provincia di Modena: un primato nazionale che dimostra l’attenzione e la sensibilità di questo territorio verso il tema della demenza.

"Questo riconoscimento – spiega il dottor Andrea Fabbo, direttore Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl di Modena – è la dimostrazione tangibile che sino ad ora abbiamo lavorato nella direzione giusta ma molto può ancora essere fatto a partire dall’abbattimento dei pregiudizi. Dobbiamo insegnare alla comunità a convivere con le demenze, facendo passare il messaggio che tali patologie non costituiscono un elemento di vergogna. L’obiettivo è dunque quello di stimolare un vero e proprio cambiamento culturale. Se vinciamo lo stigma, i malati, e i loro familiari, usciranno allo scoperto e saremo in grado di intercettarli precocemente, e ciò diminuirà la pressione sui servizi e gli interventi in urgenza".

"La comunità – prosegue la dottoressa Vanda Menon, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Carpi - anziché voltarsi dall’altra parte, deve imparare a vedere e a intervenire qualora si trovi di fronte a una persona disorientata nel tempo o nello spazio. Farsene carico". Nel distretto di Carpi sono 1.800 le persone che soffrono di demenza, oltre 500 le nuove diagnosi fatte nel 2022 dal CDCD. "Numeri enormi e destinati ad aumentare sempre più a causa del progressivo invecchiamento della popolazione - sottoliena il sindaco Alberto Bellelli – che richiedono risposte da parte dei servizi socio sanitari, del tessuto associativo e di tutta la collettività. A fronte della crescita di persone anziane a vita sola, è necessario avere sul territorio delle sentinelle in grado di intercettare eventuali anomalie". "Stiamo giocando questa partita - commenta la direttrice del distretto sanitario, Stefania Ascari – tutti insieme e con grande entusiasmo". Tra le antenne più preziose "per rompere il muro di solitudine e l’isolamento vi sono le farmacie", dichiara la dottoressa Marina Colli, vice presidente di Federfarma Modena.

Maria Silvia Cabri