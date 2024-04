"Ora vogliamo arrivare fino in fondo. Ma l’esito non influirà sul mercato"

Alla vigilia dell’esordio nel girone per il quinto posto che qualifica alla Challenge Cup, esordio di prestigio e difficile contro la Lube Civitanova, è il direttore sportivo della Valsa Group Alberto Casadei a raccontare intanto della soddisfazione per il successo maturato all’estemporaneo Nas Tournement negli Emirati Arabi Uniti, poi a spiegare quali sono gli obiettivi su questa post season e come si sia già costruita la Modena Volley del futuro prossimo, cui mancano solo pochi tasselli per completare la panchina.

Casadei, intanto qual è il bilancio della settimana a Dubai?

"Il periodo che abbiamo lasciato alle spalle è un periodo di lavoro ad alta intensità a causa della lunga trasferta per il Nas Tournement, che abbiamo giocato fino alla fine, cinque partite intere. Vincere il torneo non è stato facile per gli orari di gioco e per l’adattamento che è stato richiesto a tutto il gruppo, ma sono stati tutti bravi nel trovare i meccanismi giusti e anche belli da vedere".

Quindi è soddisfatto della risposta di Bruno e compagni a questo impegno?

"Sì, tutti hanno messo grande professionalità e in più ho visto da remoto, non sono partito insieme alla squadra infatti, molta intensità: è ciò che ci portiamo dietro dagli Emirati e penso che ci servirà per questi ultimi venti giorni di gare".

E adesso?

"Ora non è facile fare lo ‘switch’ mentale tornando al campionato italiano e alle difficoltà che è in grado di metterci davanti".

Anche perché il primo avversario sarà molto duro?

"Sì, Civitanova è uscita in un quarto di finale tosto, l’impatto della partita me lo immagino abbastanza forte perché il livello salirà tantissimo contro un avversario in ritmo".

Qual è l’obiettivo che avete posto di fronte ai giocatori?

"Come società chiediamo alla squadra di giocare il gironcino fino in fondo. Sappiamo benissimo che ci sono avversarie di altissimo livello, non è facile ma proprio per questo è stimolante e vogliamo giocarci tutte le carte per arrivare alla finale e provare a riposizionarci in Europa. Lo spirito sarà quello, di chi vuole arrivare fino in fondo".

L’esito del girone cambierà qualcosa nelle strategia di mercato?

"Coi tempi che siamo soliti affrontare in queste stagioni in realtà no, l’esito del girone per il quinto posto non cambierà nulla nelle scelte. I tempi del mercato oggi sono folli, tante scelte si fanno a campionato in corso, e le pedine più importanti sono tutte prese. In questo periodo stiamo trattando solo il completamento del roster".

Che squadra sarà quindi quella del prossimo anno?

"Speriamo di alto livello, in ogni caso già attrezzata anche per l’Europa, se dovessimo qualificarci".

Alessandro Trebbi