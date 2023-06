Ordigno ’artigianale’ vicino al passaggio a livello: inchiesta

Un ordigno artigianale di piccole dimensioni, una specie di petardo ‘a tempo’, con tanto di pile. E’ quello rinvenuto da un passante, martedì sera, in via Stradella, nei pressi del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena – Sassuolo, nei pressi di villa Igea. L’uomo ha intuito subito che quello che aveva dinanzi era ‘sospetto’ e potenzialmente pericoloso e ha allertato le forze dell’ordine. Subito sono accorse sul posto le volanti che hanno messo in sicurezza l’area. La pioggia dei giorni scorsi ha reso inoffensivo l’ordigno e sicuramente, dal momento che le pile risultavano ossidate, era stato posizionato da tempo. Quel che è certo è che se, al momento del suo posizionamento, un ignaro cittadino lo avesse raccolto gli sarebbe esploso tra le mani. Le indagini da parte della Digos sono scattate immediatamente. Per permetterne la messa in sicurezza, la circolazione ferroviaria martedì sera è stata interrotta per circa tre ore, dalle 20.30 alle 23.50 circa. La polizia locale ha nel frattempo provveduto a deviare il traffico.