Ordinanza, è scontro politico: "Vivibilità del centro, è una sfida. Il sindaco condivida le decisioni"

La vivibilità del centro storico è una sfida complessa e non solo a Modena. Un luogo in cui convivono residenti, attività commerciali, giovani, studenti e anche turisti richiede un equilibrio tra interessi diversi che devono trovare una sintesi delle ragioni e risposte puntuali alle criticità, perché la città e il suo centro devono essere luoghi che non siano respingenti per nessuno." Diego Lenzini, segretario cittadino del Pd manda un messaggio forte e chiaro al sindaco Mezzetti: le soluzioni devono essere condivise. "In tante città abbiamo esempi di residenti che abbandonano il centro – dice – a volte perché desertificato e vuoto, a volte perché troppo ‘attivo’ e non conciliabile per chi ci vive. A Modena non è così e vogliamo che continui a non esserlo". E’ fondamentale allora, secondo Lenzini, "garantire agli esercizi commerciali la possibilità di operare nella legalità e garantendo la sicurezza, assicurando nel contempo che il centro storico sia vivibile e fruibile per coloro che vi vivono e per i giovani che lo frequentano. E’ necessario proseguire e rafforzare il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, quali residenti, commercianti con le loro associazioni economiche, attività culturali, studenti e giovani. Il tema della vita del centro storico va affrontato con una visione più ampia, che passi anche dalla gestione della sosta, dalle pedonalizzazioni e dalla revisione dello ztl - afferma Lenzini - e lo faremo rivedendo tutti i regolamenti che possano impattare sul centro storico. Come Pd garantiremo ascolto alle esigenze di tutte le parti cercando di costruire la soluzione che contemperi le ragioni di tutti gli attori".

"Oltre a ciò – prosegue Lenzini – è necessario lavorare per una movida responsabile con attività che coinvolgano i quartieri e gli esercizi commerciali per sensibilizzare i giovani e gli adulti, con il coinvolgimento di educatori ed esperti. Solo attraverso un confronto aperto sarà possibile adottare decisioni equilibrate e soprattutto condivise - conclude Lenzini - il principio di legalità e il rispetto delle regole crediamo siano imprescindibili".

A sostenere senza se e senza ma il sindaco Mezzetti è invece Azione che, attraverso Stefania Cargioli, condivide la necessità di "mettere ordine nel caos e far rispettare le regole" che "non significa creare un centro deserto e spento, ma piuttosto promuovere il rispetto delle norme e garantire la legalità. Ci stupisce – continua – che alcuni si facciano promotori di chi opera al di fuori della legge, danneggiando la libertà dei residenti. L’occupazione di suolo pubblico oltre ogni limite, la preclusione dei marciapiedi e la mancata corresponsione di quanto dovuto per l’occupazione di suolo pubblico sono inaccettabili. Il sindaco è stato chiaro: chi lavora nel rispetto delle regole è il benvenuto a Modena e non deve temere restrizioni".

"I controlli in centro – ha detto invece Luca Negrini di Fratelli d’Italia – sono positivi. L’impiego coordinato delle Forze dell’Ordine e il coinvolgimento attivo della Polizia Locale rappresentano strumenti imprescindibili per garantire presenza e deterrenza nei punti più sensibili della città. Auspichiamo che anche il Comune adotti lo stesso approccio, fornendo tutto il supporto necessario a queste iniziative, che devono avere una continuità tale da risultare sempre più strategiche in tema di monitoraggio dei fenomeni di degrado e criminalità".