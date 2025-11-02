Ordinanza ’zone rosse’. Scetticismo del comitato: "Solo fumo negli occhi"

"L’ordinanza l’ho letta e, viste le premesse, fatico a comprendere cosa si voglia fare veramente, cosa cambierà nel concreto. Sono cose evidenti quelle che sottolinea il documento: ho l’impressione che questa ordinanza si traduca in buttare polvere negli occhi dei cittadini". Come annunciato ieri, il prefetto Fabrizia Triolo ha firmato l’ordinanza che istituisce le cosiddette ’zone rosse’, per contrastare il dilagare della criminalità. A commentare la novità è Liliana Ferrari del comitato ‘Per una Modena pulita e sicura’.

Dal cinque novembre le aree sottoposte a ‘sorveglianza speciale’ saranno operative e non potranno stazionarvi i soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi e insistentemente molesti determinando quindi "un pericolo concreto per la sicurezza pubblica". Le ’zone rosse’ comprendono due macroaree: quella della stazione e parco XXII Aprile e quella del Parco Novi Sad e autostazione, ma le polemiche rispetto alla loro concreta efficacia non si sono fatte attendere.

"Quello che non capisco è che dovrebbe essere normale e dovrebbe riguardare ogni zona ‘inibire’ la possibilità di stazionarvi a soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi e molesti", afferma Ferrari. "Poi viene ordinato l’allontanamento del soggetto molesto e mi chiedo... dove lo mandano? Nella panchina successiva? In concreto non riusciamo a capire quali siano i provvedimenti perché potrebbero già essere presi con la normativa in atto. Una persona che risulta molesta lo è sia nell’area rossa che fuori".

Ad esempio "io vivo in via Nonantolana, accanto al parco XXII Aprile. Però la mia abitazione è fuori dalla neo costituita ’zona rossa’ e quindi questi soggetti, una volta allontanati, potrebbero stazionare vicino al mio cortile. Parlo di me ma è come se parlassi di ogni cittadino: se vengono sotto casa di qualcuno a molestare va bene? Attendiamo gli eventi a questo punto. Se i servizi di controllo saranno precisi e continuativi magari migliora la situazione anche nelle zone limitrofe. Accogliamo comunque tutti gli strumenti messi in campo ma vorrei far notare che in due giorni in questa zona è successo di tutto: hanno rotto le auto in via del Mercato, ci sono state risse. Il punto è: cosa ne facciamo di chi delinque? Questo è il problema reale".

Intanto in tema di criminalità non si arresta il problema legato alla presenza di gruppi di giovani ‘molesti’ e aggressivi in centro storico. Gruppi di ragazzini avrebbero arrecato disturbo nei confronti di alcuni commercianti degli stand allestiti in centro, obbligandoli addirittura a chiudere prima. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.