Ore decisive per la Coop. Comitato sul piede di guerra

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del nuovo supermercato Coop di Vignola, che dovrebbe sorgere tra via Per Sassuolo e la circonvallazione. Per domani, infatti, è stata nuovamente convocata una seduta della Conferenza preliminare, che dopo l’ennesimo rinvio di inizio mese dovrebbe finalmente esprimersi sul progetto e aprire, con tutta probabilità, la fase successiva. Sul piede di guerra è naturalmente il Comitato no nuova Coop, che accusa l’amministrazione comunale vignolese di "poca trasparenza".

"L’amministrazione comunale di Vignola – spiega infatti il comitato in una nota diffusa ieri -convoca di nuovo la Conferenza preliminare per domani, dopo che l’incontro dell’1 ottobre non è stato risolutivo. Ma lo fa senza aver pubblicato il verbale della seduta dell’1 ottobre, e senza aver pubblicato la nuova convocazione come prevedono invece le norme della trasparenza amministrativa (d.lgs. n.33/2013). Questo modo di fare è sconcertante, ancora di più se pensiamo che questo procedimento è stato avviato più di 3 anni fa e che si riferisce ad un progetto altamente controverso, visto che prevede di cementificare un’area oggi agricola (non edificabile), che porta ulteriore congestione in un nodo della rete viaria che già oggi vede le automobili in coda nelle ore di punta e che avrà un ulteriore impatto negativo sul tessuto dei negozi di vicinato della città.

Nella seduta di domani gli enti coinvolti dovranno esprimere un parere tecnico sul progetto. Non è forse legittimo il timore di tanti cittadini che venga dato via libera al progetto Coop anche se la documentazione è ancora incompleta ed in parte non conforme? In questa situazione l’abbandono dei principi di "trasparenza amministrativa" testimonia ancora una volta quanto poco siano considerati gli interessi della comunità tutta". Dall’amministrazione replicano: "Nessuna mancanza di trasparenza, accusa che rispediamo al mittente. La conferenza, essendo emersi rilievi tardivi con richiesta di alcuni approfondimenti e correzioni di errori materiali, ha stabilito di convocarsi, a conclusione della seduta del 01/10/2025, quanto prima e comunque entro la fine di ottobre. La pubblicazione degli elaborati corretti e della convocazione è prevista per oggi, data utile per potere operare le rettifiche materiali richieste e mettere a disposizione degli enti gli atti per le proprie valutazioni.

A fine seduta ed a seguito dell’approvazione degli enti sarà pubblicato anche il relativo verbale".

