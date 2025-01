Ores Balugani campione mondiale di Ornitologia

Prestigiosa affermazione del 74enne castelvetrese Ores Balugani al Campionato Mondiale di Ornitologia 2025, che si è concluso alla fine della scorsa settimana a Santa Maria da Feira, in Portogallo. Su oltre 22.000 canarini in gara provenienti da allevatori di una quarantina di Paesi del mondo, Balugani ha vinto la medaglia d’oro con il suo Isabella Rosso Mosaico singolo e il bronzo con uno Stam (ovvero 4 canarini) Satine Rosso Mosaico. "Non è la prima volta che ottengo ottimi risultati ai mondiali – ha commentato Balugani – ma è sempre una grande soddisfazione, specialmente pensando che erano cinque anni che non prendevo parte a un mondiale in qualità di concorrente (il 74nne castelvetrese è infatti anche giudice internazionale, ndr) e che ho partecipato con 10 canarini sugli oltre 22.000 in gara". A livello mondiale, sono una trentina gli ori conquistati da Balugani nella sua carriera di ornicoltore.

m. ped.