Organ Festival Il concerto del sarto dei Papi

Per l’ultimo appuntamento della 21ª edizione del Modena Organ Festival, torna in città un artista eclettico e ammirato, Filippo Sorcinelli, organista, sarto ecclesiastico, creatore di fragranze di nicchia, creator digitale e influencer. Domani sera alle 20.45 nella chiesa di San Carlo – con ingresso libero – proporrà un nuovo evento che non sarà soltanto un concerto ma un programma multisensoriale. ’Au contraire’ è il titolo della serata che unirà musiche d’organo, profumi dedicati alla musica e al Natale e installazioni digitali originali: al monumentale organo Traeri del 1714, di recente sottoposto a un intervento di ripristino monumentale, Sorcinelli eseguirà diversi brani in ordine cronologico inverso, dal più recente al più antico, accompagnandoli con interventi visivi digitali, in un dialogo fra antico e moderno che è sempre alla base della sua poetica.

Filippo Sorcinelli è noto per aver fondato l’atelier Lavs, dedito allo studio e alla realizzazione di paramenti sacri per la Chiesa: ha vestito anche Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Dieci anni fa è nata ‘Unum’, la sua casa di profumi d’arte. In parallelo prosegue la sua attività organistica: formatosi al Pontificio Istituto di Musica sacra di Roma, tiene concerti in Italia e all’estero.

"Con questo ospite d’eccezione, molto legato alla nostra città, chiudiamo questa edizione del festival che ci ha gratificato con un seguito davvero incredibile", sottolinea il maestro Stefano Pellini, direttore artistico dell’associazione Amici dell’Organo e della rassegna (con il sostegno della Regione e del Comune) che valorizza il patrimonio storico di preziosi strumenti della nostra città e della provincia. Il Modena Organ Festival è anche la ‘costola’ autunnale della rassegna ArmoniosaMente che quest’anno, già dalla scorsa estate, ha proposto oltre cinquanta eventi dall’Appennino alla Bassa. Per un grande abbraccio di musica e di arte.