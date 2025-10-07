Organ Festival Si apre col talento Nicolò Sari

Prenderà il via domani sera la nuova edizione del Modena Organ Festival, la rassegna ideata già nel 2003 dall’Associazione Amici dell’Organo ‘J. S. Bach’. "Dopo il complesso lavoro organizzativo per ‘ArmoniosaMente’, la sezione estiva della rassegna che ha toccato tutta la provincia – sottolinea il maestro Stefano Pellini, direttore artistico –, ci siamo rimboccati le maniche per offrire anche alla città un cartellone di qualità con occasioni di ascolto e di scoperta. Non solo concerti, dunque, ma esperienze che mettono in campo diversi linguaggi artistici per rendere ancora più fruibile e apprezzato il nostro patrimonio".

Il Modena Organ Festival partirà dunque domani sera alle 21 alla chiesa di San Domenico con il giovane talento Nicolò Sari, organista veneziano dalla carriera internazionale, che proporrà pagine di Bach, Schumann e Mendelssohn: in occasione del concerto sarà possibile visitare e apprezzare ‘da vicino’ il grande organo della chiesa (con 2500 canne) che è stato recuperato da pochi mesi. Si proseguirà venerdì 10 in San Francesco con un’altra esperienza particolare di scoperta del patrimonio artistico: il pubblico potrà accedere alla spaziosa cantoria dell’organo settecentesco (con l’affascinante veduta dalla balconata) sotto la guida del maestro spagnolo Joxe Benantzi Bilbao, tra i maggiori concertisti iberici, che proporrà un programma di ascolto brillante e suggestivo.

Appuntamento speciale domenica 12 ottobre alle 15.30, quando al Museo Benedettino di Nonantola sarà inaugurata un’esposizione di rarissime pergamene musicali e documenti dell’Archivio Abbaziale: l’evento verrà accompagnato da momenti musicali, sia all’interno del museo che nella vicina Abbazia, con la Schola Gregoriana di Reggio Emilia diretta da Silvia Perucchetti, e Fabiana Ciampi all’organo. Mercoledì 15 si tornerà a Modena: nella chiesa di Santa Maria delle Asse il giovane organista Deniel Perer darà voce al prezioso organo del ‘500, tra i più ricchi del territorio.

Sabato 18 ottobre alle 15.30 in Duomo l’ormai tradizionale appuntamento con il Coro giovanile regionale dell’Emilia Romagna che proporrà un programma che rende omaggio a Palestrina e che si snoda sino alla musica sacra contemporanea. Domenica 19 alle 16.30 a Formigine, visita guidata all’archivio della Confraternita di San Pietro (chiesa della Madonna del Ponte) e a seguire concerto con Fabio Rinaudo, massimo esecutore italiano di strumenti popolari come la cornamusa, e Luisa Baldassari all’organo e al clavicembalo.

Il festival proseguirà in altri luoghi sacri della città (da San Pietro a Gesù Redentore, e poi ancora in Duomo, in San Barnaba e a Ganaceto), con interpreti come l’organista Giulio Mercati (8 novembre), il musicista, sarto, profumiere e influencer Filippo Sorcinelli (15 novembre), il duo arpa e organo costituito da Davide Burani e Stefano Pellini (30 novembre) per concludersi il 26 dicembre in Duomo con il tradizionale concerto di Santo Stefano tenuto dalla Cappella Musicale del Duomo, diretta da Francesco Saguatti.

Il festival è sostenuto da Fondazione di Modena, Regione Emilia Romagna, Comune di Modena, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Qn - Il Resto del Carlino e Filippo Sorcinelli, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e del Dicastero per l’Evangelizzazione dei Popoli. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito, eccetto quello di Nonantola, per il quale sarà richiesto un contributo di 5 euro.