"Organici e questura in fascia A, vogliamo garanzie"

Situazione organici e promessa del passaggio della questura in Fascia A. Una manifestazione per raccogliere le idee come sindacato di Polizia. E’ quella prevista per il prossimo 13 luglio davanti al Commissariato di Sassuolo e organizzata dal Sap. Il confronto si terrà presso la sala riunione, con le parti sociali che interverranno.

Il segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia, Ottorino Orfello sottolinea: "Nelle prossime settimane verrà Piantedosi – afferma Orfello – il punto lo facciamo a Sassuolo e i capisaldi sono quelli relativi all’organico e alla promessa di un eventuale passaggio della questura in fascia A, che però a questo punto deve avere un termine. Un contratto senza termine è un contratto nullo e chiediamo alla politica modenese di metterci la faccia e di dare un termine entro cui portare a casa questo risultato. Ci sono tanti temi da affrontare, tra cui lo stabile della questura che rischia di essere abbandonato a favore dell’ex caserma di San Giuliano, che è un’altra vergogna – sottolinea Orfello – . Questi giorni saranno importanti per affinare la nostra strategia di richiesta".