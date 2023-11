Organo e flauto, è magia in Duomo

Due appuntamenti di spicco nel sabato in musica. Alle 15.30 la stagione concertistica del Duomo di Modena propone il concerto dell’organista Franco Vito Gaiezza, noto per il suo grande virtuosismo, insieme al giovane flautista Stefan Cutean. Il loro programma sarà dedicato alla musica fra Otto e Novecento, con pagine di Liszt, Fauré, Debussy. Al termine del concerto, si uniranno ai due musicisti il tenore Giuseppe Michelangelo Infantino e il violinista Sebastiano Airoldi per l’esecuzione di una rarità musicale di inizio Novecento, la "Salve Regina" di D’Asdia.

E sempre oggi pomeriggio alle 17.30 si aprirà la stagione in abbonamento di "MusicaCantoParola" proposta dalla Gioventù Musicale: all’auditorium Marco Biagi (e non all’ex cinema teatro Arena, come annunciato nelle scorse settimane) si esibirà l’ammiratissimo quartetto d’archi Isidore, vincitore del prestigioso concorso internazionale Banff: sarà il debutto concertistico in Italia per l’ensemble cameristico (formato dai violinisti Adrian Steele e Phoenix Avalon, dal violista Devin Moore e dal violoncellista Joshua McClendon) che è sbocciato alla Juilliard School di New York. L’Isidore Quartet eseguirà un programma di grande impegno e maturità, con il Quartetto in do maggiore op. 20 di Haydn, il Quartetto in la minore op. 51 di Brahms e il Quartetto in do maggiore op. 36 di Britten.

