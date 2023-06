Organo restaurato, oggi l’inaugurazione

Inaugurazione del restaurato organo della chiesa di Benedello questa sera alle ore 20. Sarà celebrata la santa messa presieduta da don Andrea Gianelli, alla quale seguirà il concerto voce e organo con Alessandra Bonvicini e Massimo Rovatti che eseguiranno musiche di Handel, Bach, Franck, Mascagni, Padre Davide da Bergamo. Il restauro, effettuato dalla ditta Bigi di Reggio Emilia, è stato finanziato attingendo all’8 per mille della Chiesa cattolica e in parte da don Gianelli, originario di questa parrocchia del pavullese. Si tratta di un organo importante, identificato con l’attuale di Agostino Traeri, rifatto da Eugenio Bonazzi nel 1884. È tutelato dalla Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Modena e Reggio Emilia. Fu acquistato nel 1811 dalla chiesa di S. Lorenzo di Bologna. Dai documenti risulta che era stato costruito dai ’Sig.ri Trajri Modenesi’ e ciò lascia supporre che la costruzione era stata iniziata da Domenico Traeri prima del 1744 e portata a compimento da Agostino Traeri. L’organo fu ’riformato’ da Rodolfo Guerini a metà di questo secolo. w.b.