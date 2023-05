OrientEr, il ’luogo’ dove cercare i corsi

Il sistema della formazione professionale dell’Emilia-Romagna è un insieme di azioni rivolte alle persone adulte, con l’obiettivo di far acquisire e potenziare competenze utili all’ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro. Se si è alla ricerca di occupazione o si desidera migliorare la pro-pria posizione lavorativa, frequentare un percorso di formazioneaggiornamento professionale aiuta ad ampliare competenze tecniche e trasversali, aumentando le possibilità di centrare l’obiettivo. Attualmente sono in programma numerosi corsi gratuiti, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal FSE.

’OrientER’ è la banca dati dove cercare il corso giusto tra tutte le opportunità formative finanziate o autorizzate dalla Regione. Attraverso tale strumento puoi consultare le opportunità formative disponibili tra diverse tipologie: formazione per aggiornamento delle competenze di base, quali informatiche e linguistiche; corsi superiori della rete politecnica; percorsi per ottenere una qualifica professionale; formazione di specializzazione, come quella per il cinema e lo spettacolo; formazione continua; formazione regolamentata. Basta andare sul link https:orienter.regione.emilia-romagna.it selezionare la tipologia e l’ambito territoriale, oppure filtrare area professionale o qualifica di riferimento. Per ogni opportunità formativa troverai una scheda di approfondimento con contenuti, durata, requisiti di accesso e informazioni di contatto.