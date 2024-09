Ornella Muti madrina del Cinevalley

Ornella Muti a San Felice il 4, 5 e 6 ottobre. Sarà l’affermata attrice, infatti, a tenere a battesimo CineValley, l’evento proposto l’anno scorso attraverso il Villaggio Fantozzi, che si rivelò un vero successo di pubblico e mediatico. La Muti, accompagnata dalla figlia Naike Rivelli, è la madrina scelta per questa manifestazione che trasformerà per alcuni giorni la cittadina della Bassa in un diffuso set del Cinema. Ieri il direttore artistico Roberto Gatti ha licenziato la definizione del programma che in questa edizione vedrà protagonista Renato Pozzetto, cui è dedicata la rievocazione de "La ragazza di campagna", ma renderà anche omaggio a 100 anni dalla nascita a Marcello Mastroianni, ricordato attraverso due importanti pellicole come "Amarcord" e "La Dolce Vita", e ad altri affermati registi come Benigni, Tornatore e Vanzina.

Alberto Greco