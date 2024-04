Orsini guida gli industriali: "Esporterà nel Paese le migliori pratiche del modello emiliano"

Dopo il voto del Consiglio Generale di Confindustria nazionale, il modenese Emanuele Orsini si prepara a succedere alla guida della potente associazione di via dell’Astronomia. L’ampio consenso, 147 voti a favore su 173, che ne ha sottolineato l’investitura lo mette ormai al riparo da qualsiasi insidia che lo separa al traguardo del 23 maggio, quando l’assemblea degli imprenditori italiani gli affiderà ufficialmente la presidenza. Orsini nasce a Sassuolo il 29 agosto 1973 da una famiglia che vanta una lunga tradizione imprenditoriale nel settore ceramico, ma nel 1977 con la famiglia si trasferisce a Castelvetro, dove nel 1978 il padre Carlo decide di scommettere sullo sviluppo di un’industria delle costruzioni in legno e fonda Sistem Costruzioni con sede a Solignano. Dopo aver conseguito la maturità scientifica, si iscrive alla allora Facoltà di Giurisprudenza dell’università di Modena, che lascia dopo appena un anno per dedicarsi dal 1992 a tempo pieno al lavoro, entrando nell’azienda di famiglia, di cui nel 2014 assume l’incarico di amministratore delegato.

Negli oltre trent’anni trascorsi in Sistem Costruzioni Orsini contribuisce, insieme ai quattro soci, alla trasformazione dell’azienda (realtà con una settantina di dipendenti) da carpenteria a industria leader nel settore dell’edilizia in legno, con l’implementazione di progetti per la comunità, quali gli interventi di ricostruzione in edifici colpiti dai terremoti in Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche. Attualmente Orsini si trova a capo di un "sistema" composto da altre 15 società, di cui le principali sono Tino Prosciutti Spa di Parma, avuta in eredità dal suocero, e Maranello Village, che realizza un fatturato aggregato che supera oggi i 110 milioni di euro, dei quali 72 milioni fanno capo a Tino Prosciutti, 40 milioni a Sistem Costruzioni e 5 milioni a Maranello Village. "Siamo davvero soddisfatti che il sistema confindustriale ha commentato il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi a margine della designazione di Orsini - abbia avuto questa convergenza sulla figura di Emanuele Orsini. È una importante prova dell’unità del mondo confindustriale in questo momento complesso e fondamentale per l’economia italiana. Siamo certi che avere una rappresentanza emiliana al vertice dell’Associazione darà la possibilità di portare le migliori pratiche del nostro modello al servizio del Paese. Emanuele è imprenditore espressione di una media impresa che ben rappresenta il nostro territorio e tessuto produttivo. A lui un grande in bocca al lupo".

Orsini, che durante il mandato di Bonomi aveva il ruolo di vice presidente con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco avrà il compito di guidare gli industriali italiani per il quadriennio 2024-2028. Precedentemente era stato presidente Assolegno dal 2013 e dal febbraio 2017 di FederlegnoArredo. Tra i progetti più significativi realizzati durante questa presidenza di Orsini, che danno la misura della sua attenzione e del suo legame al territorio, c’è la ricostruzione dell’asilo di Finale Emilia, distrutto a seguito del terremoto del 2012. Insieme ad altre 80 imprese Federlegno ha donato alla città una nuova scuola di oltre 2.000 metri quadrati. Espressioni di apprezzamento vengono anche dal mondo sindacale. "Nelle sue aziende – ricorda Rodolfo Ferraro, segretario provinciale edili-legno Fillea Cgil Modena - abbiamo ottime relazioni sindacali e con lui ci siamo confrontati anche direttamente diverse volte. Noi abbiamo riscontro di un imprenditore corretto, a capo di aziende che hanno saputo promuovere investimenti anche sul fronte del welfare. Ci fa indubbiamente piacere questa designazione e spero che la sua capacità di avere relazioni industriali corrette e rispettose con le rappresentanze dei lavoratori la possa trasferire anche all’interno di Confindustria. E’ un orgoglio che un imprenditore modenese medio piccolo possa anche ricoprire un ruolo del genere".