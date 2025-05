Orti di San Faustino, bimbi e nonni in festa per l’Europa

Il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli hanno festeggiato l’Europa e lo scambio tra generazioni nella cornice del Centro Sociale Anziani e Orti di San Faustino, dove nella mattinata di ieri i nonni hanno accolto bambini e ragazzi alla conclusione del percorso ’I nonni raccontano gli orti’. "Una mattina di incontro tra culture e, soprattutto, tra generazioni, in un luogo che custodisce l’amore per la natura e promuove la capacità di condividere. Agli Orti di san Faustino si crea cittadinanza, un valore aggiunto per la nostra comunità", ha commentato il sindaco Mezzetti salutando gli oltre 200 bambini e bambine che sventolavano le bandierine dell’Unione Europea. Alla festa era presente, infatti, uno spazio informativo di Europe Direct Modena. La mattinata si è aperta con l’accoglienza delle scolaresche nell’area dell’Orto scuole e l’Alzabandiera della Pace sulle note dell’Inno di Mameli cantato da tutti i presenti. Quindi, in un clima di festa e condivisione, alle singole classi sono stati consegnati gli attestati di frequenza a coronamento di un percorso che, per il terzo anno consecutivo, ha visto le scolaresche frequentare gli orti e avvicinarsi alla conoscenza e alla coltivazione degli ortaggi con la guida sapiente degli ortolani anziani, ma ha soprattutto costituito un’occasione di incontro, dialogo e scambio. Il progetto, gestito insieme al Centro educativo Memo del Comune di Modena, ha coinvolto in questo anno scolastico undici scolaresche di ben cinque plessi.