Orti per anziani, al vie le assegnazioni

Sono oltre settanta (75 per la precisione) le aree che il Comune di Fiorano adibisce ad orti per anziani, con appezzamenti di terreno che variano dai 25 agli 80 metri quadri di estensione. L’associazione che li gestisce – 52 orti sono in via Cameazzo a Fiorano, 23 in via Volga a Spezzano – è presieduta da Ruggero Cavani e fa sapere che sono diverse, soprattutto a Fiorano, le aree a disposizione di chi se ne volesse occupare. La richiesta di assegnazione può essere presentata da cittadini residenti a Fiorano Modenese, in pensione o con più di 65 anni di età. La richiesta va fatta direttamente all’Associazione che gestisce le aree, ovvero la Orti Aps. Per informazioni si può contattare il 3498246151.