"Ortomercato mezzo vuoto", è polemica

Torna ad arrancare il mercato ortofrutticolo di Vignola, con la situazione che fomenta la polemica in ambito politico. A sollevare la questione è infatti il consigliere di Vignola per Tutti, Angelo Pasini, che a nome di tutti i gruppi di opposizione rileva: "La struttura di Via dell’Agricoltura sconta la rinuncia anzitempo di uno dei concessionari, che ha comunicato disdetta del contratto. Inoltre, la gara che era stata indetta a inizio anno per trovarne altri è andata deserta. Alla nostra domanda di attualità durante l’ultimo consiglio comunale, per sapere come intende il sindaco arginare il declino del mercato ortofrutticolo, abbiamo ascoltato un riassunto di cose note ai più e, per il futuro, un generico impegno per trovare altri operatori del settore ortofrutta. Ma la stagione 2024 è ormai persa e, con essa, i 51.000 euro più Iva al 22% del canone che avrebbe dovuto pagare il concessionario. Un buco nei conti della Vignola Patrimonio (la società partecipata al 100% dal Comune, ndr), che toccherà al Comune ripianare". Poi Pasini conclude: "Anni passati e nessun investimento per ammodernare attrezzature, celle frigorifere, ambienti, impianto fotovoltaico, interventi più volte richiesti dai concessionari stessi. E il certificato di prevenzione incendi ancora non c’è. E questo è il risultato". Replica la sindaca Emilia Muratori: "Se per il consigliere Pasini le cose che ho spiegato in consiglio comunale sono risultate note è perché quando si è chiusa la consigliatura da lui guidata il mercato agro-alimentare era deserto, il concessionario aveva manifestato la volontà di recedere e sembrava non ci fosse nessuno disposto a subentrare. È stata questa Amministrazione che, dopo mesi di impegno, è riuscita a far ripartire l’attività, grazie a una specifica gara che due concessionari sono riusciti ad aggiudicarsi. Nei mesi scorsi, uno di questi ha esercitato il diritto di recedere e la gara per rimpiazzarlo è andata deserta. Si procederà, quindi, per trovare una soluzione. Quanto ai presunti mancati investimenti, forse il consigliere Pasini si era distratto, ma, in questi anni, la Vignola Patrimonio ha speso oltre 200mila euro per realizzare un anello antincendio atteso da tempo da chi lavorava al mercato agroalimentare. Sono stati eseguiti, inoltre, lavori di manutenzione straordinaria sul tetto ed è stata realizzata una nuova sala di lavorazione. Ancora una volta, il consigliere Pasini volutamente semplifica questioni complesse per propaganda politica".

Marco Pederzoli