Osipova Una ’Forza della natura’ al Comunale

La definiscono ’la ballerina degli estremi’ perché affronta al massimo ogni prova, ogni impegno, ogni passo, con un’eccezionale versatilità di tecnica e di stile. Natalia Osipova, dal 2013 prima ballerina del Royal Ballet di Londra, è una vera ’Force of nature’, una forza della natura, come il titolo dello spettacolo che la vedrà protagonista stasera alle 20.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, per una straordinaria chiusura della stagione di danza.

La serata ("Che è come un autoritratto della sua carriera", ha scritto il New York Times) abbinerà affascinanti coreografie classiche e contemporanee, creazioni di Marius Petipa e Shahar Binyamini, Michel Fokine, Alexey Ratmanski e anche di Jason Kittelberger, marito di Natalia, che danzerà insieme a lei. Protagonisti saranno anche alcuni fra i migliori danzatori del nostro tempo, Reece Clarke, primo ballerino del Royal Ballet, Daria Pavlenko, prima ballerina del Teatro Mariinskij, Joseph Kudra, primo ballerino del Theatre Rambert di Londra.

Già prima ballerina del Bolshoi di Mosca, undici anni fa Natalia Osipova è diventata prima ballerina del Royal Ballet di Londra dopo il successo nel ruolo principale del ’Lago dei cigni’ a fianco di Carlos Acosta. Appare regolarmente come artista ospite in compagnie di tutto il mondo, oltre che protagonista di produzioni proprie. ’Force of Nature’ è anche il titolo del film documentario che le è stato dedicato nel 2019, uno sguardo inedito sulla sua vita lavorativa. Due anni fa Natalia Osipova ha fondato il Bloom Dance Project, una società di produzione indipendente nata per condividere il meglio del suo repertorio.

Ad aprire il programma sarà il pas de deux dal ’Lago dei cigni’ sulle musiche di Ciajkovski, che Natalia danzerà con Reece Clarke. La rivedremo poi in scena in ’Back to Bach’ con Joseph Kudra, nel ’Valse triste’, di nuovo con Clarke. Poi, nella seconda parte dello spettacolo, in ’Ashes’, una coreografia di Kittelberger su musiche di Nigel Kennedy and the Kroke Band, che Natalia ballerà con Jason Kittelberger, Daria Pavlenko e Joseph Kudra: "Aspiriamo a creare un lavoro fisicamente narrativo che risuoni con l’umanità – dicono Jason e Natalia –. Il nostro obiettivo è sviluppare una tecnica di movimento fluida, poetica e classicamente abile che sia anche fisicamente impegnativa. Crediamo che ‘Ashes’ esemplifichi queste qualità". L’étoile chiuderà poi la serata con ’La morte del cigno’, l’assolo coreografico di Michel Fokine sul brano di Camille Saint-Saëns dal ’Carnevale degli animali’.