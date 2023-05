Ospedale, arrivati sei nuovi medici

Prosegue il rafforzamento dell’ospedale di Pavullo. "Va in questa direzione la nomina della dottoressa Ilaria Donati (foto) come nuova responsabile della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione di Area Sud che comprende, oltre a Pavullo, l’ospedale di Vignola", dicono dall’Ausl. Prima del nuovo impegno, la dottoressa Donati è stata impegnata per oltre trent’anni presso la Fondazione Irccs Istituto Tumori di Milano dedicandosi a tutte le branche dell’anestesia, anche in ambito pediatrico, sia per chirurgia di superficie che complessa, con un’importante esperienza anche nel trapianto di fegato e impianti vascolari, di anestesia e sedazioni fuori dal contesto della sala operatoria. Si sono inoltre conclusi alcuni bandi per il reclutamento di personale medico in diversi reparti, fra cui quelli di Medicina interna, Pronto soccorso e Chirurgia. Sono entrati in servizio un nuovo chirurgo e un nuovo anestesista, a cui se ne aggiungeranno altri due il prossimo settembre. Sono già operativi altri tre medici di urgenza al pronto soccorso. Le nuove assunzioni si affiancano alla continua collaborazione con Unimore, grazie a cui i medici specializzandi hanno l’opportunità di svolgere il loro periodo di formazione nel Frignano.