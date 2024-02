Ospedale con polemica: "Lavori fermi dal Covid"

Occhi puntati da parte della Cgil sull’ospedale di Vignola. In una nota, il sindacato denuncia tra l’altro: "Qui da anni i lavori in corso non vedono una realizzazione e sono fermi dagli anni della pandemia".

Giulia Casamassima, responsabile Sanità Fp Cgil Modena, argomenta: "E’ deprimente entrare in un ospedale praticamente diviso a metà da un cantiere con lavori bloccati e con un solo ascensore funzionante su quattro. Muoversi all’interno della struttura è complicato, tra corridoi da evitare e percorsi alternativi, praticamente un labirinto sia per il personale che per l’utenza! Non possiamo costruire nuove strutture, magari utilizzando i fondi Pnrr, dimenticando di mettere in sicurezza e assicurare decoro a quelle esistenti! Gli ultimi aggiornamenti ricevuti più di anno fa (gennaio 2023) – continua Casamassima – riguardavano un’interruzione dei lavori per l’area ex Cup con una successiva risoluzione consensuale del contratto, richiesta e ottenuta dall’impresa appaltante. Perciò attendevamo un aggiornamento del progetto esecutivo e un successivo nuovo affidamento dei lavori. Ma da allora più nulla!".

Immediata, dall’altra parte, la replica dell’azienda Ausl, che precisa tra l’altro: "Per quanto riguarda gli ascensori, in tutto sono 12 quelli presenti nella struttura, di cui 10 funzionanti. Inoltre sono già stati ordinati due nuovi ascensori in sostituzione di quelli non funzionanti, e l’Ausl effettuerà l’installazione non appena saranno consegnati… Quanto alla situazione dell’ospedale, questo non è mai stato "diviso a metà", in quanto il cantiere ex Cup sospende unicamente la comunicazione interna fra il poliambulatorio e l’ospedale stesso, strutture comunque diverse per funzioni e utenza… I lavori rimanenti, dopo la rescissione da parte della precedente ditta (per motivazioni indipendenti dall’operato dell’Azienda), sono stati oggetto di riprogettazione: sono in corso gli incontri preliminari con la ditta affidataria dell’accordo quadro dei lavori al fine di affidarne l’esecuzione al termine delle necessarie indagini e procedure per la ripresa. Ciononostante, i percorsi per operatori e pazienti sono sempre stati mantenuti e le attività non sono mai state sospese".

Marco Pederzoli