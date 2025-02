Ospedale di Comunità a Medolla: l’opposizione chiede spiegazioni

L’ospedale di Comunità di Medolla continua ad essere al centro del dibattito cittadino, soprattutto per via dei copiosi fondi rimasti in attesa di essere utilizzati. Circa 5 milioni di euro sono infatti destinati alla realizzazione dello stabile che però tarda per via delle difficoltà incontrate dall’Amministrazione nella ricerca del luogo adatto. E così l’opposizione si fa sentire, con un’interrogazione rivolta a tutta la Giunta.

"Se e quali trattative siano in corso per l’individuazione dell’area deputata a cantiere? E’ stato redatto un progetto, almeno preliminare, che possa tenere conto dei costi di realizzazione secondo le quotazioni di mercato attuali? E’ stato presentato, almeno in forma di bozza, un cronoprogramma? Quali servizi potranno trovare dimora in tale struttura, senza che vadano ad interferire con quelli erogati dall’ospedale di Mirandola? Quali certezze sono già state fornite rispetto l’impiego di personale sanitario della struttura, mancando esso in tutti gli altri servizi sanitari locali e centrali? E’ stata considerata in origine la possibilità di potenziare e ripopolare aree in disuso presso il Santa Maria Bianca di Mirandola, prima di progettare nuovi siti?"

Queste le domande che Lavinia Zavatti, Elisa Cavana, Roberto Reggiani e Christian Melarosa rivolgono alla Giunta.