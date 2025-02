Ospedale di comunità a Medolla: "Manca lo spazio per la struttura"

Pioggia di risorse in arrivo per la realizzazione dell’Ospedale di Comunità di Medolla, ma la realizzazione non può partire. Il Comune, infatti, non ha ancora individuato l’area su cui dovrà sorgere la struttura. Nonostante il Comune della Bassa attraverso l’Azienda Usl sia beneficiario di uno dei cinque maxi interventi di edilizia sanitaria, individuati dalla Regione Emilia-Romagna, per un importo pari a 1 milione e 470mila euro, l’amministrazione è ancora alla ricerca del terreno. Lo stanziamento deciso proviene da fondi Inail, destinati a "Programmi di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria" proposti dalla Regione in accordo con il territorio e valutati positivamente dall’Istituto nell’ambito. Il 19 dicembre 2024 l’ultimo atto dell’iter per l’approvazione del finanziamento con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che rende disponibile la corposa somma, che si va ad aggiungere ai 3.530.000 euro già approvati, per un investimento totale di 5 milioni di euro.

Attualmente l’Azienda Usl di Modena "è in attesa dell’indicazione da parte dell’amministrazione comunale di Medolla dell’area su cui realizzare l’opera, per poi procedere all’esecuzione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica".

Durante la recente campagna elettorale il sindaco Alberto Calciolari ed esponenti della maggioranza hanno insistentemente parlato della possibilità di prevedere che l’Osco possa sorgere sull’area ex Covalpa, oggi di proprietà di una immobiliare e in parte privata. Il fatto che non sia nella disponibilità attuale del Comune però potrebbe essere causa dello stallo per l’avvio del percorso progettuale ed esecutivo dell’opera. Nelle intenzioni della Regione l’Ospedale di comunità andrà a caratterizzarsi come una struttura in grado di offrire un livello di assistenza intermedia tra l’assistenza in ospedale e al domicilio. Accoglierà prevalentemente pazienti che non presentano patologie acute, che hanno bisogno di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari. Il funzionamento sarà affidato a professionisti sanitari con differenti competenze: infermieri e operatori presenti tutti i giorni, per 24 ore; fisioterapisti; un medico di medicina generale che garantisce una presenza giornaliera ed è in contatto diretto con il medico curante del paziente.

Alberto Greco