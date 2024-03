Ospedale di comunità, cantiere per 4 milioni

Un investimento di oltre 4 milioni, finanziato dal PNRR oltre che dai contributi della Fondazione di Modena e Ferrari Spa per una struttura di 1300 metri quadrati di estensione in grado di ospitare 15 pazienti. Sono solo alcuni dei numeri del nuovo Ospedale di Comunità (Osco) del Distretto sanitario di Sassuolo, che verrà realizzato in via Cappella a Gorzano (il Comune di Maranello ha concesso all’Ausl a titolo gratuito il diritto di superficie sul terreno) con lavori già affidati e in procinto di cominciare (entro fine mese) con conclusione in programma per la fine del 2025. Il progetto è stato presentato ieri presso il Convention Center del Museo Ferrari cui hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e sindaco di Maranello, Luigi Zironi, la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena, Anna Maria Petrini, la Direttrice del Distretto sanitario di Sassuolo, Federica Ronchetti, la Responsabile del Dipartimento di Cure Primarie, Anna Franzelli. Con loro il Responsabile Servizi generali di Ferrari Spa, Eugenio Bursi e Silvana Borsari, Consigliera d’Amministrazione della Fondazione di Modena oltre a tutti i Sindaci dei Comuni del distretto e il Presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia. La presentazione del progetto da cui nascerà la struttura è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid, e proprio rifacendosi ad un periodo che ha così duramente segnato la collettività si è sottolineata l’importanza, per il territorio, di dotarsi di strutture del genere. L’Osco, infatti, andrà ad arricchire e potenziare la rete di cure intermedie - tra il ricovero in ospedale e l’assistenza domiciliare – a beneficio di quanti, per un limitato periodo di tempo, necessitano di cure difficilmente gestibili a domicilio o hanno malattie croniche che richiedono controlli periodici e terapie particolari. "Di fronte alla necessità di potenziare ulteriormente la sanità pubblica territoriale – evidenzia Luigi Zironi – il nostro Distretto risponde in modo concreto alle esigenze dei cittadini anche attraverso questo progetto, grazie ad un gioco di squadra che ha visto istituzioni, imprese e fondazioni private collaborare al meglio per il bene comune. Un Ospedale di Comunità a servizio di un territorio significa un supporto alle famiglie che si trovano ad affrontare un periodo di difficoltà legato all’assistenza dei propri cari: strutture come questa possono fare davvero la differenza nella quotidianità dei cittadini".

Stefano Fogliani