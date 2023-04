Ospedale di Sassuolo, gli acchiappafantasmi regalano sorrisi nel reparto di pediatria

Il festival dedicato al fumetto e allo sport ’Sassuolocomics’ regala sorrisi in Pediatria. Ieri in ospedale a Sassuolo hanno fatto tappa i Ghostbusters Italia, ovvero gli acchiappafantasmi, che hanno catturato le risate dei bambini ricoverati. Con loro c’erano anche gli assessori Massimo Malagoli e Sharon Ruggeri. Oggi in piazza Garibaldi ci saranno anche la sfilata degli sbandieratori (ore 11), esibizione dell’Uomo Tigre con Boxe Academy (ore 11.30), concorso Cosplay con Manga Beats (ore 17).