Ospedale, dibattito in commissione regionale: "Presto nuovi strumenti"

Approdata in Commissione Sanità della Regione la petizione sull’ospedale Santa Maria Bianca. Il direttore della rete ospedaliera nell’occasione ha ricordato cosa si sta facendo in favore di questo presidio. "Medicina d’urgenza e terapia semintensiva – è stato spiegato ai consiglieri regionali – sono in funzione dall’estate; è in arrivo una nuova risonanza magnetica, oltre ad apparecchiature per le radiografie e la mammografia, ed è stata estesa la possibilità di gestire dialisi a domicilio grazie alla collaborazione col Tecnopolo". Entrando nel dettaglio – è stato aggiunto – nel reparto di cardiologia c’è la possibilità di trattare la branca dell’elettrofisiologia, dando risposte ai pazienti con problematiche di aritmia, in pneumologia gli specialisti prendono in carico direttamente i pazienti indicati dai medici di base, in chirurgia sono state azzerate le liste d’attesa sospese nel periodo Covid con 2.200 interventi eseguiti nel 2023, di cui il 10% di alta complessità. Sull’ostetricia è prevista assistenza ai momenti che precedono il parto e la presa in carico della rete territoriale nel post-parto.

"Molte richieste della petizione – ha commentato Palma Costi (Pd) – hanno avuto un esito positivo. Resta il problema della carenza di personale e va fatta chiarezza sui posti letto, sullo spostamento temporaneo di posti letto della cardiologia all’ospedale di Carpi, va data certezze sulla riapertura del punto nascite". Critiche sono state espresse delle minoranze regionali. "Esiste una petizione – ha affermato Valentina Castaldini (FI) – per cui bisogna capire come mai l’organizzazione descritta dai tecnici viene percepita in maniera errata. Abbiamo bisogno di numeri, in particolare bisogna chiarire il numero dei posti letto".

