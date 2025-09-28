Ospedale, è Giulia Ciancia la nuova direttrice sanitaria

Novità alla direzione sanitaria dell’ospedale Sassuolo Spa e alla direzione del Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl di Modena, alla luce della recente nomina di Silvio Di Tella alla direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A prendere il suo posto in entrambi i ruoli è stata chiamata Giulia Ciancia, attualmente alla direzione sanitaria dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Per quanto riguarda il primo incarico, il Cda dell’ospedale di Sassuolo Spa ha ratificato la nomina, approvata poi dall’assemblea dei soci, della dottoressa Ciancia, che affiancherà il direttore generale Stefano Reggiani insieme al direttore amministrativo Gianluca Bagnoli. In qualità di direttore del Presidio Ospedaliero, la dottoressa Ciancia sarà invece chiamata a sovrintendere alla gestione dell’intero sistema ospedaliero Ausl, cui fanno capo gli ospedali di Mirandola, Carpi, Vignola e Pavullo, con l’obiettivo di orientare e regolare le prestazioni assistenziali, in un’ottica di rete. Ciancia, laureatasi all’Università di Modena e Reggio Emilia e specializzata in Igiene e Medicina preventiva all’Università Politecnica delle Marche, vanta diverse esperienze presso la direzione medica degli Ospedali Riuniti di Ancona, la direzione generale Area Vasta Nord a Pesaro e, per pochi mesi nel 2018, proprio alla direzione medica del Ramazzini. Poi l’esperienza all’interno dello staff della direzione sanitaria all’ospedale di Sassuolo Spa, in qualità di referente dell’area Chirurgica e Materno-Infantile, e il passaggio, nel 2023, alla direzione sanitaria del Ramazzini.

