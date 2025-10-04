Ospedale, FI protesta: "Posti letto ridotti"

Presidio ieri mattina di Forza Italia davanti all’ospedale di Mirandola per denunciare la riduzione di svariati posti letto. "I tagli erano stati inizialmente ‘giustificati’ come una misura temporanea legata allo smaltimento delle ferie estive del personale, ma siamo in autunno e sembra sempre più un ridimensionamento strutturale, privo di date certe per il ripristino dei servizi", affermano da Forza Italia. "Chirurgia generale accorpata a Ortopedia è scesa da 26 a 20 letti, i letti di Ginecologia non esistono più dalla chiusura del Punto nascita. Pediatria sarà trasformata in un servizio ambulatoriale, passando da h24 a h12. Si salvano solo Pneumologia, con 14 posti letti e Medicina interna con 26. Sono fermi da giugno i 18 letti di Medicina post-acuti: si ipotizza una riapertura a breve, ma sono sola una piccola parte rispetto al fabbisogno. Terapia semintensiva polispecialistica da anni viene sistematicamente rinviata, mentre l’area di Medicina d’urgenza è arredata, ma chiusa a chiave. Medicina riabilitativa e Post acuzie sono state accorpate, senza chiarimenti sulla riduzione dei letti. La Day Surgery resta attiva ma, trattandosi di ricoveri limitati a una sola giornata, non è ragionevole conteggiarli nei posti letto. Dunque, a fronte di una disponibilità teorica molto più ampia, l’ospedale di Mirandola può contare su circa 78-82 posti letto effettivi. La comunità si trova quindi a fare i conti con un’offerta sanitaria ridotta". Proseguono da FI: "Le motivazioni addotte sui presunti cali di domanda, come a Baggiovara, non tengono in questo territorio. I tagli siano stati disposti dalla Regione per motivi economici, congelando i servizi anziché affrontare le inefficienze strutturali. Chiediamo il ripristino dei reparti ‘chiusi per ferie’, nonché chiarezza e trasparenza".

m.s.c.