"Ospedale, il Comune contro l’ampliamento"

"Incredibile che l’amministrazione abbia votato contro all’investimento di 1 milione e 700mila euro per il nostro Ospedale". Esprime sconcerto il Partito democratico per la seduta della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Provincia dei giorni scorsi quando è stato presentato il bilancio programmatico per l’ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo.

"Dopo la pandemia – attacca il Partito democratico – avevamo la convinzione che la lezione fosse stata appresa, e che la necessità di un sistema sanitario pubblico e ben finanziato fosse evidente a tutti. Purtroppo, per la destra che ci governa, a livello nazionale e locale, non è così: leggiamo ogni giorno del progetto di ridurre sempre più gli investimenti sul servizio sanitario pubblico che invece la nostra regione si impegna ogni giorno a difendere e sostenere.

L’Emilia-Romagna, infatti, si è confermata nuovamente, pur nelle difficoltà, come la regione d’eccellenza a livello nazionale.

Per evitare fenomeni di esternalizzazione e privatizzazione, tipici dei territori a trazione Lega e Fratelli d’Italia, la nostra Regione ha programmato, insieme alle Aziende Usl territoriali e alle parti sociali, una riorganizzazione dei servizi relativi all’emergenza-urgenza, in modo tale da alleggerire i Ps attraverso i Centri di Assistenza e Urgenza (CAU), gli UCA, cioè l’equipe medico-infermieristiche a domicilio, e il potenziamento della telemedicina".

Alla votazione "che prevedeva l’importante impegno a favore della nostra città, il Comune di Sassuolo ha votato contro, senza fornire una motivazione agli altri sindaci presenti e, quindi, ai sassolesi. Addirittura, al voto non era presente il sindaco Menani, il quale dimostra ancora una volta la scollatura con le vere esigenze del territorio che dovrebbe amministrare". I Dem aggiungono inoltre "che in quella occasione il nostro Comune non ha neppure partecipato al voto in merito alla riforma dell’emergenza-urgenza, rinunciando così a partecipare alla discussione. La Sanità è un bene collettivo: tuttavia nella discussione relativa alla sanità territoriale Sassuolo si è isolata, aggravando e sottolineando ancora una volta la marginalità del ruolo politico che la nostra città ormai ricopre all’interno del distretto e della Provincia".

La scelta operata dall’attuale amministrazione, conclude il Pd, "è incomprensibile e irresponsabile, perché davanti a una riforma e a un investimento rilevante per il nostro ospedale era necessario esprimere una posizione chiara. Il Pd di Sassuolo è contrario, e seriamente preoccupato per l’atteggiamento isolazionista che il nostro Comune ha assunto negli anni. La Sanità pubblica è un diritto di tutti, sancito dalla Costituzione: è dovere di ciascuno di noi difenderla e preservarla con orgoglio".