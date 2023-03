Ospedale, morte del piccolo Gabriele La procura indaga tre pediatre

Sono tre gli indagati per la terribile morte, martedì scorso, del piccolo Gabriele Cirnigliaro, il bambino di due anni e mezzo deceduto all’ospedale di Sassuolo dove era stato portato dai genitori a seguito di quella che sembrava una sindrome influenzale. Ad essere iscritte nel registro degli indagati – un atto dovuto, volto a far luce sul drammatico decesso – due pediatre dell’ospedale di Sassuolo e la pediatra di base del piccolo. L’ipotesi di reato è quello di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario . Il pm, dottoressa Paola Campilongo ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino e ha nominato quale proprio consulente medico legale il dottore Lorenzo Marinelli di Ferrara. Il conferimento dell’incarico ai consulenti è stato fissato per il prossimo nove marzo alle 13 in Procura a Modena. La famiglia, rende noto l’avvocato Roberta D’Aquino, ha già nominato come perito di parte il dottor Corrado Mirco Farioli, medico legale di Reggio Emilia, che sarà appunto presente al conferimento dell’incarico e prenderà parte a tutte le operazioni. ‘La famiglia attende, chiusa nel proprio dolore, di poter dare l’ultimo saluto a Gabriele, per questo auspica che l’autopsia sia eseguita nel più breve tempo possibile, e il pm conceda poi il nulla osta per la celebrazione dei funerali – sottolinea l’avvocato D’Aquino. "Vogliamo al più presto dare una degna sepoltura a nostro figlio, così come desideriamo che venga fatta luce su quanto accaduto a Gabriele", affermano distrutti i genitori. Sono stati proprio i genitori del piccolo a recarsi dai carabinieri di Sassuolo per denunciare l’accaduto.

Secondo la denuncia presentata dalla coppia, residente a Sassuolo, il bimbo, essendo nato con la sindrome di down sarebbe stato per questi motivi, fin dalla sua nascita, sempre sottoposto a numerosi controlli e dagli stessi non sarebbe mai emersa alcuna problematica. Il giorno del ricovero, però, il piccolo presentava uno stato febbrile importante, vomito e problemi respiratori, tanto da rendere necessario l’utilizzo dell’ossigeno. Per questo motivo la pediatra di base, dopo averlo visitato aveva consigliato il trasporto in ospedale. Il piccolo era stato ricoverato e, a seguito della somministrazioni dei farmaci, le condizioni del bambino sembravano essere via via migliorate, tanto che uno dei medici aveva ipotizzato le dimissioni per il giorno successivo. Intorno all’una di notte, però, la mamma del bambino aveva notato nuovamente difficoltà respiratorie e spasmi. Poco dopo, il terribile decesso. L’ospedale nei giorni scorsi in una nota ha spiegato che il bambino sarebbe morto per "un arresto cardiaco improvviso".

Valentina Reggiani