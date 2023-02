"Ospedale, no al depotenziamento Solleciterò il Parlamento Europeo"

L’europarlamentare della Lega Alessandra Basso ieri è arrivata a Mirandola per raccogliere le istanze sull’ospedale Santa Maria Bianca e portarle all’attenzione del Parlamento Europeo. Ad organizzare il sit in è stata l’amministrazione comunale. Presenti il Presidente di Ucman Alberto Calciolari, il sindaco di San Felice Michele Goldini e vari consiglieri comunali di maggioranza e opposizione.

"Ringraziamo l’onorevole Basso che ha preso a cuore lo smantellamento del nostro ospedale – ha detto Guglielmo Golinelli, segretario della Lega provinciale, nel ripercorrere le tappe che hanno portato al progressivo depotenziamento del nosocomio –. L’ultima vicenda è stata la sospensione (che è una chiusura perché non si sa se e quando riaprirà) del Punto nascite, per ragioni di sicurezza venuta meno perché si sono ridotte le casistiche per partorire a Mirandola, dirottando le future mamme verso l’ospedale di Carpi e privatizzando parte di Ostetricia e Ginecologia. Con la proroga dell’emergenza per i comuni sismici, anche senza i 500 parti l’anno il Punto nascite poteva rimaneva aperto, ma la Regione non l’ha chiesto in modo chiaro. Adesso a rischio c’è il Pronto Soccorso sul quale si sta ripetendo lo stesso percorso: prima si taglia l’auto medica, poi si dirottano i pazienti su Carpi dicendo che manca la sicurezza e il personale, infine si chiude. Se accadesse, sarebbe la fine. Dobbiamo tenere alta l’attenzione". Le vicende del Santa Maria Bianca hanno attirato l’attenzione dell’europarlamentare Basso che, mesi fa, ha preso contatti con il Comune.

Anche il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi, ha sottolineato come "la Regione non voglia garantire i presidi periferici". "L’onorevole porterà a livello internazionale le nostre istanze – spiega Alberto Greco sindaco di Mirandola –. Coglieremo ogni occasione per accendere i riflettori sulla situazione in cui versa il nostro ospedale. La grande partecipazione di oggi dimostra come l’Area Nord non abbia intenzione di cedere al progressivo depotenziamento della struttura, né farsi convincere dagli artifici semantici usati da Regione e Ausl. Il potenziamento non c’è e le ‘sospensioni’ sono chiusure".

Dal canto suo, Basso promette: "Lunedì (domani, ndr) a Bruxelles depositerò un’interrogazione alla Commissione Europea chiedendo la possibilità di destinare fondi al mantenimento di questi servizi essenziali per i cittadini. In queste circostanze la politica deve esserci a tutti i livelli". Nell’apprezzare l’interrogazione di Basso, il Presidente Calciolari auspica che arrivino anche le risorse dal Governo.

Angiolina Gozzi