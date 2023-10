Ospedale, nuova biblioteca: 1300 libri per i pazienti

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia riapre, presso l’Ospedale di Sassuolo, la biblioteca interna gestita dal Sistema Bibliotecario territoriale. Completamente rinnovata sia nei locali che negli arredi, la struttura, collocata al primo piano, vicino al bar, è stata inaugurata ieri mattina. Si chiama ‘Hermione’, nome scelto rifacendosi al personaggio della saga di Harry Potter, ragazzina vivace e curiosa e lettrice instancabile. Un nome denso di significato, dal momento che, si è detto prima del taglio del nastro, "la vocazione della biblioteca è quella di creare un presidio culturale e umano, in cui libri e relazioni diventano veri e propri strumenti di cura per il benessere di pazienti, caregiver e personale sanitario". Sugli scaffali oltre 1.300 libri in continuo aggiornamento, comprese le ultime novità editoriali, che saranno a disposizione di tutti gli utenti dell’ospedale e saranno portati – anche su richiesta – direttamente all’interno dei reparti dai volontari dell’Associazione ‘Librarsi’, che gestirà il servizio. Sono per ora 35 i volontari impegnati, che garantiranno l’apertura dello spazio e i servizi rivolti ai pazienti tre giorni alla settimana: il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 18 e il sabato dalle ore 10 alle 13. Per accedere al prestito librario sarà sufficiente essere iscritti presso una delle biblioteche del territorio; l’iscrizione è semplice e gratuita, e potrà essere effettuata tramite i volontari in servizio. Sarà anche possibile riconsegnare i libri letti nelle altre biblioteche del sistema bibliotecario, facilitando così gli utenti tornati al proprio domicilio dopo un ricovero o la permanenza all’interno della struttura sanitaria. Proprio di fronte alla biblioteca, inoltre, in via sperimentale è stato creato anche un angolo dedicato al ‘book-crossing’ dove chiunque può lasciare i propri libri già letti a disposizione di altri lettori, per favorirne la circolazione e il libero scambio. "E’ un progetto al quale abbiamo lavorato per oltre un anno", ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Sassuolo, Samanta Ruffaldi, presente all’inaugurazione insieme al sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e al suo omologo fioranese Francesco Tosi. In rappresentanza dei Comuni di Maranello e Formigine, hanno partecipato gli assessori Mariaelena Mililli e Marco Biagini accanto alla presidente dell’associazione Librarsi Anna Lucchi e alla responsabile della biblioteca di Sassuolo Patrizia Spezzani. A fare gli onori di casa il Direttore Generale dell’Ospedale, Dr. Stefano Reggiani, che ha ringraziato i volontari e i Comuni coinvolti nel progetto, "che – ha detto – rafforza l’impegno dell’Ospedale nei confronti dei pazienti e di quanti potranno beneficiare di questo nuovo ulteriore servizio messo a loro disposizione".

Stefano Fogliani