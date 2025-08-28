Ospedale, piano welfare a prova di mamma

Turni all’alba, weekend in corsia e figli da gestire: per molte donne che lavorano in sanità, ogni giornata è un equilibrio precario nella conciliazione dei tempi di lavoro e quelli della famiglia. Ma l’Ospedale di Sassuolo ha deciso di rompere gli schemi, mettendo al centro il benessere di chi cura attraverso un modello sperimentale che unisce welfare e valorizzazione delle risorse umane. Un modello presentato nei giorni scorsi da Stefano Reggiani, direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo, durante una conviviale al Rotary Club Sassuolo.

Attualmente il personale dell’Ospedale è composto da 827 operatori, di cui oltre 600 sono donne con una età media di 43 anni. Il 56% ha figli, e quasi la metà dei bambini è in età scolare. Il 15% dei dipendenti ha figli con meno di sei anni. Una fotografia che ha spinto la direzione a sviluppare un modello sperimentale di welfare. "Anche in sanità – spiega Mariangela Vitone, direttrice delle Risorse Umane – è sempre più complesso reperire e trattenere in azienda risorse professionali, sia in ambito medico che infermieristico, soprattutto in un contesto di forte pressione, come quello sanitario. Negli anni del post Covid, attraverso focus group interni, è emerso che una delle principali criticità per il personale, in particolare per le madri, era legata alla gestione dei figli nei mesi estivi, aggravata dall’aumento dei costi dei centri estivi. In quel periodo, abbiamo riscontrato un aumento del 44% dei congedi parentali. Così, grazie al supporto della Fondazione Ospedale di Sassuolo O.n.l.u.s. e alla collaborazione con strutture del territorio, è stata introdotta la copertura gratuita di due settimane di centro estivo per i figli dei dipendenti tra i 3 e i 13 anni, che l’ospedale garantisce già da 3 anni". Ma non solo. "Nel 2022 l’Ospedale ha intercettato anche un bando del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito dell’Avviso nazione #Ri-Parto, dedicato a progetti per il rientro dalla maternità e, più in generale, per i genitori con figli in età scolare. Il progetto presentato è stato scelto tra i 100 migliori in Italia, ottenendo un finanziamento di 380.000 euro per un piano biennale, cofinanziato al 30%. Il progetto prevede un sistema integrato di benefit, facility e servizi alla persona a partire da un contributo annuale di 1.500 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, da utilizzare per le spese legate a nidi, centri estivi e babysitter.

Particolare attenzione è stata riservata al momento del rientro dal congedo parentale delle lavoratrici, attraverso un percorso formativo specifico che facilita il reinserimento professionale. Infine, l’Ospedale ha scelto di favorire l’accesso al part-time, oggi attivo per il 17% del personale. "Siamo molto contenti – conclude Vitone – perché questo progetto ci permette di sperimentale anche altre azioni che favoriscano nel tempo un rapporto più equilibrato tra madri lavoratrici e bambini, dopo il rientro a lavoro".

Laura Corallo