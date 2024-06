Ospedale, premiate le mamme lavoratrici

L’80% di operatori donna, età media 43 anni, 210 mamme e papà con figli fino a 13 anni di età (312), e 70 mamme, età media 37 anni, con figli fino a 3 anni. Sono alcuni numeri del progetto #Ri-Parto, declinato secondo quanto avviato presso l’Ospedale di Sassuolo. Che è stato ammesso al finanziamento di 290 mila euro da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sostiene le aziende che si impegnano a promuovere misure di welfare per le lavoratrici madri entro i primi 1000 giorni di vita dei bambini e, più in generale, per i genitori con figli in età scolare.

Tra le 113 realtà selezionate in Italia, Sassuolo è l’unico ospedale insieme a Fondazione Poliambulanza di Brescia ad aver ottenuto il contributo, con cui verranno promosse importanti misure a sostegno dei genitori nei prossimi 2 anni. Il progetto presentato mira ad agevolare il rientro al lavoro delle madri e favorire il work-life balance, con strategie organiche di intervento che armonizzino i tempi di cura della famiglia e i tempi di lavoro, specificatamente in ambito sanitario. Verrà sviluppato, in tal senso, un sistema integrato di benefit, facility e servizi alla persona che, prossimamente, verranno presentati a tutti gli operatori. "Anche nella sanità - spiega la Dr.ssa Mariangela Vitone, Direttrice delle Risorse Umane - è sempre più complesso reperire e trattenere in azienda risorse professionali, sia in ambito medico che infermieristico. In un contesto del genere, è evidente che occorre mettere la persona ‘al centro’, investendo e scommettendo su quello che viene definito benessere organizzativo. Parliamo di ambiente di lavoro positivo, opportunità di crescita e formazione, valorizzazione del personale, qualità del management; ma anche di strumenti in grado di incidere positivamente sull’impatto che un lavoro così sfidante ha sulla vita personale del singolo e delle famiglie".

Soddisfatto anche il direttore generale dell’Ospedale di Sassuolo, Stefano Reggiani, che mette in evidenzia come quello cittadino sia, secondo News Week e per il terzo anno consecutivo, "tra i cento ospedali migliori d’Italia, addirittura al 10° posto tra le realtà regionali. Un risultato importate, ottenuto perché qui le persone trovano i più alti standard di assistenza uniti all’impegno costante verso l’umanizzazione delle cure. In questo senso, è fondamentale garantire anche ai nostri operatori la stessa attenzione. È sempre più importante infatti ‘prendersi cura di chi cura".

Stefano Fogliani