Ospedale Ramazzini: "La nuova struttura sarà modulare e green"

Una mattinata dedicata alla sanità carpigiana quella di ieri. In attesa delle evoluzioni in merito al nuovo ospedale, il Ramazzini di Carpi amplia la gamma dei servizi offerti con l’apertura, da questa mattina, del Cau, il Centro di assistenza e urgenza, posto al piano terra, di fianco alla farmacia ospedaliera (con ingresso da via Molinari) e che si rivolge a tutti quei cittadini che "oggi fanno riferimento al proprio medico di medicina generale o al Pronto soccorso – ha spiegato la responsabile Cinzia Minozzi - quali codici di bassa priorità, ovvero bianchi e verdi", e che d’ora in poi, dalle 8 alle 24, potranno trovare qui una risposta tempestiva.

"Urgenze differibili e non emergenziali come, ad esempio, piccoli traumi a mani a piedi, problemi addominali, febbre, vertigini, un corpo estraneo in un occhio, mal di gola – ha proseguito Minozzi – ossia problematiche che possono essere risolte anche dal medico di famiglia ma che al Cau potranno trovare riscontro attraverso indagini strumentali e diagnostiche". Al Cau vi sarà una rotazione tra medici specializzandi e medici della continuità assistenziale. "Il Cau – ha sottolineato la responsabile - ha di fatto assorbito i medici della guardia medica che attualmente operano dalle 20 alle 24. Resta poi attivo il servizio di continuità assistenziale durante la notte per le visite domiciliari". Presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini, l’assessore alle Politiche sanitarie del comune di Carpi Tamara Calzolari in rappresentanza del sindaco, i primi cittadini dei comuni dell’Unione Terre d’Argine, il direttore generale Ausl Anna Maria Petrini, la direttrice del Distretto sanitario di Carpi Stefania Ascari, e il vicario generale della diocesi di Carpi monsignor Ermenegildo Manicardi. La presenza delle cariche istituzionali della Regione ha consentito poi, in Municipio, di fare il punto della situazione in merito al nuovo ospedale cittadino. Accessibilità e flessibilità sono i princìpi chiave di una struttura circolare innovativa e green, attenta alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, pensata per dare una risposta di elevata qualità ai bisogni di salute dei cittadini, in stretto raccordo con i servizi territoriali presenti.

Inoltre, al pari di quello di Cesena e Piacenza, sarà il primo ospedale realizzato nel dopo pandemia, dunque con una logica di modularità degli spazi per fare fronte ad una eventuale nuova emergenza, il tutto su una superficie totale di 47mila mq, per quattro piani di altezza, su un lotto di 142.500 mq. "Manteniamo una promessa che non è mai stata in dubbio – ha affermato il presidente Bonaccini – perché noi siamo gente seria. Il nuovo ospedale di Carpi si farà. Ora tocca al Governo mantenere la disponibilità economica dei fondi e velocizzare le pratiche per arrivare il prima possibile alla cantierizzazione". Il progetto di fattibilità tecnica ed economica del nosocomio giace sui tavoli del Ministero della Salute, in attesa dell’inserimento nella tranche di finanziamenti del Programma straordinario degli investimenti in sanità ex art.20 e del via libera a procedere. Si tratta di 57 milioni di euro, che costituiscono la parte pubblica (statale e regionale) dell’investimento, e che insieme ai 69 milioni da partenariato pubblico/privato compongono il totale di 126 milioni previsti dal quadro economico. A questi si dovranno poi aggiungere altri 14 milioni, necessari per l’acquisto di arredi e attrezzature biomediche e informatiche, per un totale di 140 milioni di euro.

Come ha spiegato l’assessore Donini, "il progetto è fermo sul tavolo del Ministero ma dopo aver compiuto un passaggio in più. Il Ministero ha, infatti, operato una prima approvazione dello studio di fattibilità e adesso dovrebbe essere nelle condizioni di poterci proporre la sottoscrizione dell’accordo di programma entro l’estate. Dopodiché potremo procedere col progetto definitivo e indire la gara per quello esecutivo e i lavori. Per noi la cosa più importante era quella di riuscire a garantire il finanziamento, anche in considerazione dell’aumento delle materie prime, e ci siamo riusciti. Ora il finanziamento di 126 milioni di euro è al sicuro e il Ministero si è impegnato a darci il via libera entro i prossimi mesi. Nel frattempo ci occuperemo della manutenzione straordinaria del Ramazzini: l’attuale ospedale necessita di interventi di manutenzione e abbiamo autorizzato l’Ausl ad accedere a finanziamenti ad hoc per procedere in tal senso".