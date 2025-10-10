Ospedale, vent’anni raccontati in un docufilm

Facciamo un salto nel passato, esattamente a vent’anni fa: l’ospedale civile di Sassuolo (sito da due secoli nell’ex monastero di Santa Chiara) e la casa di cura privata accreditata ‘Villa Fiorita’ si uniscono, dando vita all’Ospedale di Sassuolo. Quest’anno, quello stesso nosocomio che è punto di riferimento degli oltre centomila abitanti del Distretto Ceramico spegne venti candeline. E lo fa celebrando il cammino che nello scorso ventennio ha portato la struttura a essere ciò che è oggi: due mostre, un libro con racconti di medici e infermieri e alcuni contributi di scrittori locali, un concerto natalizio che si terrà il prossimo dicembre e un docu-film a cura dell’emittente ‘TRC Modena’.

L’opera cinematografica è stata presentata ieri sera al Teatro Carani, in un’iniziativa che ha riunito ospiti e autorità di spessore: l’ex Sindaco Graziano Pattuzzi, primo cittadino al momento della fusione, il primo amministratore delegato della struttura Remo Mezzetti, l’attuale primario di chirurgia Silvia Neri, l’ex direttore generale del Policlinico di Modena Augusto Cavina. "Stasera - spiega il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini - ripercorriamo una storia fatta di impegno, crescita, innovazione e, soprattutto, dedizione al bene comune. In questi vent’anni l’Ospedale ha saputo crescere e trasformarsi in una vera e propria eccellenza, un punto di riferimento oltre i confini di Modena o dell’Emilia Romagna: sono tantissime le persone che, da tutta Italia, ogni anno vengono a Sassuolo per farsi curare da équipe preparate, sensibili e tecnologicamente all’avanguardia. Il ringraziamento più profondo, e credo di interpretare il sentimento di tutta la città, va a medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici e personale tutto, che ogni giorno, con professionalità, passione e umanità, si prendono cura delle persone".

In visita nella città sassolese anche il Presidente della Regione Michele De Pascale, che commenta così l’anniversario: "Oggi celebriamo una bellissima storia, una storia di un’eccellenza della nostra sanità regionale di un presidio straordinario per tutto il Distretto Ceramico e non solo. Stiamo parlando – ha detto il presidente – di una storia che a un certo punto della sua vita aveva preso una via ibrida fra il pubblico e il privato, quando poi si è fatta una scelta: ripristinare la natura pubblica di questo Ospedale. Siamo in un momento importante, si sta definendo la nuova Legge di Bilancio e al di là delle polemiche è necessario che il Governo aumenti risorse. Io mi sono preso anche la responsabilità di fare una proposta: servono almeno altri tre miliardi per la sanità italiana, e se chiedete ai Presidenti di Regione ve lo diranno tutti a prescindere dal colore politico".

Gabriele Arcuri