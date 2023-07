Ospedali, è allarme "Negli ultimi venti anni spariti 700 posti letto Scatta la corsa al privato"

di Alberto Greco

È un vero e proprio allarme quello che viene dal sindacato Cgil per quanto accade nella sanità modenese. Il numero di posti letto negli ospedali a Modena si è ridotto di 702 unità in 20 anni. Quello che più preoccupa però è "Il rischio – ha detto il segretario generale Cgil di Modena Daniele Dieci a margine della presentazione nei giorni scorsi dell’Osservatorio Economia e Lavoro in provincia di Modena - di mancata copertura di cure alle persone che vivono nel nostro territorio, accentuata dal rischio di un allargamento di ricerca di risposte di cura verso il settore della sanità privata, che ovviamente va fuori dal concetto che noi difendiamo di universalità di questo servizio".

In conseguenza di questa contrazione – abbattutasi come una scure tra il 2016 ed il 2017 – la disponibilità di posti letto, poiché la popolazione modenese 2003 era (fonte Istat) 651.996 abitanti, si è contratta da 1 letto ogni 323 residenti a 1 ogni 538, nonostante un suo aumento (706.892 abitanti oggi). Sulle ragioni della riduzione dei posti letto e del numero di dimissioni che hanno determinato anche una contrazione delle giornate medie di degenza ci possono essere molte spiegazioni come la maggiore appropriatezza delle cure, la predilezione della propria abitazione come luogo di cura "primario", presenza di altre strutture sanitarie "intermedie", maggiore ricorso a colf e badanti. "Mentre diminuiscono i posti di letto – fa notare Giuliano Guietti di Ires Cgil, che ha curato il rapporto – sarebbe altrettanto logico attendersi che aumenti moltissimo l’assistenza domiciliare e il tema della Case della salute o della comunità (previste dal Decreto 77 n.22) e, pertanto, l’integrazione tra le varie forme di intervento. Siamo, invece, un po’ sospesi perché quello che c’era è evidentemente in una fase di calo e quello che dovrebbe esserci stenta ancora ad affermarsi".

L’assistenza domiciliare – come risulta dal report Ires Cgil – resta invece pressoché invariata come numero di assistiti, e allo stesso tempo gli indicatori sul numero di accessi al domicilio da parte degli operatori e sulla durata media della presenza in carico sono in calo. Le Case della comunità a Modena ammontano attualmente a 14 e altre 3 dovrebbero essere costruite nei prossimi anni con le risorse del Pnrr. "Sono dati – dice Guietti - che contribuiscono a descrivere il punto in cui si trova sul territorio modenese la difficile transizione da un sistema ospedale-centrico ad uno che dovrebbe auspicabilmente essere fondato su una maggiore integrazione degli interventi ed una maggiore prossimità alle persone". "E’ vero – commenta dal canto suo Dieci – che si va a sviluppare la rete ospedaliera del territorio, ma che cosa ci va dentro queste strutture in termini di professionisti, formazione e macchinari? Il tema della salute, della sanità, deve stare assolutamente al centro della nostra azione poiché si sovrappone alla questione retributiva. Meno si dispone di servizi pubblici, più si deve spendere per la salute e gli aumenti contrattuali non copriranno mai questo aumento di costi".

Poi, l’affondo per come oggi le istituzioni affrontano la questione sanità. "Le politiche della salute – conclude Dieci – devono seguire i bisogni delle persone. Non possono essere mosse partendo da un approccio esclusivamente economicista o esclusivamente di costo del servizio. Al centro ci deve essere il bisogno della persona. Se le persone hanno più paura, sono più preoccupate e lo registriamo dalla pandemia in poi con il frequente ricorso ai Pronto soccorso, diventati un baluardo al quale si fa riferimento nei momenti di difficoltà, hanno bisogno che le risposte pubbliche vadano in quella direzione".