Ospedali e medici in allerta "Attenzione ai segnali del corpo E’ necessario essere prudenti"

di Emanuela Zanasi

Il caldo intenso e l’alto tasso di umidità non mollano la presa mettendo a dura prova anche il nostro benessere fisico. Nella giornata di ieri, segnalata dagli esperti come la più critica, si sono superati i 38 gradi. Una problema ben presente a medici e infermieri dei pronto soccorso degli ospedali modenesi. Sebbene gli accessi non segnino una vera e propria impennata il personale sanitario è in allerta per intervenire, ma soprattutto prevenire, i malanni da caldo eccessivo. "Certamente non mancano le patologie come ad esempio la sincope che direttamente o indirettamente si possono correlare anche alla situazione del caldo – ha spiegato Geminiano Bandiera, direttore del pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara - ma non esiste un incremento significativo di questo tipo di accessi".

Di sicuro, spiegano i camici bianchi, sapere individuare i sintomi del cosiddetto colpo di calore è fondamentale. "Possono essere dei più vari – prosegue Bandiera – la sincope è il sintomo più eclatante, quindi la perdita di coscienza, ma sicuramente il malessere generale, i rialzi termici, i giramenti di testa sono tutte situazioni che possono caratterizzare questo tipo di problema". Importante dunque ancora una volta è cercare di adottare alcuni stratagemmi per evitare di finire al pronto soccorso. "I consigli mi sento di darli a tre categorie distinte di persone – puntualizza il dottor Bandiera – i giovani che fanno sport devono sapere che fare attività sportiva soprattutto intensa in condizioni climatiche di questo genere implica una necessaria preparazione atletica, la capacità di capire quando ci si sta avvicinando al limite, e non esagerare altrimenti diventa pericoloso, cercare ovviamente di evitare le ore più calde e dotarsi di un adeguato strumento di idratazione. Poi c’è la classe cosiddetta intermedia, coloro che devono lavorare anche se in questo caso è ovviamente più difficile scegliere l’orario ma certamente cercare di contenere l’esposizione al sole e dotarsi di acqua per potersi idratare progressivamente". Il direttore del PS di Baggiovara focalizza infine la sua attenzione sulla fascia di età più avanzata.

"Per gli anziani valgono gli stessi principi generali – spiega il medico – evitare cioè di uscire nelle ore più calde, idratarsi nella maniera più adeguata, quindi cercare di bere molto, anche due litri di acqua al giorno. Poi una cosa a cui spesso nessuno pensa; cercare di modulare un po’ la terapia. Spesso queste persone prendono farmaci per tenere la pressione bassa; quando si accorgessero che si fosse abbassata per le condizioni metereologiche, dovrebbero cercare, consultando il loro medico di famiglia, di ridurre o adeguare la terapia. La stessa cosa vale per i diuretici – conclude il dottor Bandiera - spesso ci capita di vedere anziani che assumono una quantità di diuretici importante che sicuramente ha indicazioni cliniche ma che in questo momento dell’anno andrebbe modulata per evitare complicazioni".