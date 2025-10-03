Ospedali, posti letto e interventi . Prorogato il ’regime estivo’: "E’ per migliorare l’operatività"

Dopo il ’caso Rizzoli’ a Bologna (l’istituito ortopedico che rischia di vedere sospesa l’attività chirurgica programmata dal 12 dicembre al 7 gennaio per gestire il disavanzo sanitario) riflettori puntati anche su Policlinico e Baggiovara dove secondo Fratelli d’Italia in Regione "risultano tuttora non riaperti almeno 66 posti letto, inclusi alcuni di terapia intensiva, con pesanti conseguenze sull’assistenza", si legge nel testo di un’interrogazione.

"Non è l’estate, sono tagli strutturali. Con l’inverno alle porte il sistema rischia il collasso perché ridurre i posti letto significa mettere in crisi un intero sistema – dice Ferdinando Pulitanò di Fratelli d’Italia – I numeri non solo a Modena ma sul tutto il territorio regionale, testimoniano un quadro allarmante: mentre si parla di ’sanità di prossimità’ e di ’rafforzamento dei servizi territoriali’, la realtà è fatta di tagli concreti che si traducono in meno posti letto, meno cure disponibili e maggior pressione sulle strutture rimaste. In particolare, la riduzione significativa nei presidi periferici aumenta le disuguaglianze tra città e aree più isolate, mettendo a rischio la continuità assistenziale e la salute delle comunità locali".

"Questi tagli non sono semplici numeri su un report – continua Pulitanò – Sono scelte che si ripercuotono sulla vita delle persone, specialmente in un territorio come quello modenese, dove i servizi sanitari devono essere accessibili a tutti, in ogni zona. Inoltre, ancora una volta la la Regione e le Aziende Sanitarie non garantiscano trasparenza e una comunicazione chiara sui reali piani di riorganizzazione, coinvolgendo fin da subito le comunità locali. Allo stesso tempo serve un piano straordinario di investimenti sul personale, sulle strutture e sui servizi, così da rispondere in maniera concreta alle necessità reali dei cittadini. I numeri dimostrano che la Regione e la sinistra a parole dicono di difendere la sanità pubblica, ma con gli atti la tagliano".

Diversa la versione dell’Aou che parla di "assunzioni in arrivo" e nega "i tagli di posti letto". L’Azienda "sta lavorando per migliorare e ampliare l’attività e i servizi al cittadino tramite un complesso lavoro di organizzazione che richiede ancora dei tempi tecnici per la propria messa a punto – si legge in una nota – È per questo motivo che la direzione aziendale ha scelto di prorogare per alcune settimane la rimodulazione estiva dell’attività di alcuni dei reparti. Questo margine permetterà di poter chiudere il reclutamento e la contrattualizzazione del personale necessario per poter arrivare a una bilanciata e ottimale pianta organica per il funzionamento dei singoli reparti interessati. Occorre infatti ricordare che le chiamate del personale dalle diverse procedure di reclutamento hanno per propria natura tempistiche a volte lunghe, prima che il personale possa prendere servizio, soprattutto nel caso il professionista lavori in un’altra Azienda".